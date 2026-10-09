У Парижі відбулась акція протесту: ліцеїсти кидали в поліцейських огорожі, є затримані. Фото

На площі Бастилії у Парижі, Франція, де тривають заворушення серед учнів шкіл та вишів, під час чергової демонстрації 8 жовтня спалахнули сутички з правоохоронцями, під час яких у поліцію кидали каміння, бруківку та навіть вуличні огорожі. Поліція спочатку застосовувала сльозогінний газ, а вже на сутички відповіла водометами.

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За даними правоохоронців, у четвер в акціях протесту на вулицях приймали участь загалом 71 500 осіб, зокрема 24 500 тільки у Парижі. Окремо 55 тисяч юних протестуючих "приймали участь у акціях перед школами, і лише деякі з них приєдналися до вуличних демонстрацій",цитує le Мonde представників МВС.

Статистика заворушень

Загалом, як стверджують правоохоронці, по країни минулого дня було затримано 504 протестуючих. Також лише 8 жовтня у сутичках було так чи інакше поранено 48 поліцейських і жандармів.

З початку протестів, які розпочалися ще наприкінці вересня, у сутичках постраждали 215 учнів та 85 працівників освіти, а також майже 800 поліцейських та жандармів.

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Міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс заявив, що правоохоронці проводять 18 кримінальних справ проти учасників протестів.

Він також повідомив про призупинення використання правоохоронцями світлошумових гранат після того, як підлітку відірвало руку.

Що сталося з дитиною

Це сталося у Ленсі – 15-річний учень середньої школи Бехал, ймовірно, намагався підібрати поліцейську світлошумову гранату під час протесту біля школи.

Головні історії дня

Через вибух гранати підліток втратив руку та отримав інші травми. Повідомляється, що за фактом того, що сталося, розпочали розслідування. Водночас обставини інциденту досі з'ясовуються.

Мер Ленса Сільвен Робер з цього приводу висловив співчуття "цьому юнакові" та заявив, що має намір передати "послання, що вселяє впевненість". Водночас мер наголосив, що обставини інциденту "досі з'ясовуються".

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Що каже влада

Міністр освіти Едуар Жеффре оголосив у четвер увечері, що як мінімум три тисячі додактових вчителів та педагогів приймуть заклади освіти "починаючи вже завтра і до наступного вівторка". Першочергово вчителів направлять у середні школи, де "ситуація є найбільш критичною".

Своєю чергою прем'єр країни Себастьян Лекорню назвав "кінець жовтня" крайнім терміном "для прийняття всіх необхідних рішень", додавши, що "ніхто не може бути байдужим до тривог,які висловлює молодь".

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Що кажуть протестуючі

У протестуючих учнів старших класів та університетів трохи інші вимоги до влади. А саме – вони вимагають створити ще 250 тисяч додаткових місць в університетах, провести реконструкцію будівель закладів освіти та скасувати відбір через Parcoursup (це національна французька онлайн-платформа, призначена для реєстрації та відбору абітурієнтів на перший курс вишів).

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Протести розпочалися ще у вересні через брак учителів в одній із середніх шкіл паризького передмістя Кретей. Але те, що почалося як місцева суперечка, швидко переросло в загальнонаціональний протестний рух. Невдоволення студентів переповненими класами, щурами, старіючими будівлями та нестачею персоналу стрімко поширилося по всій країні.