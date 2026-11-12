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У Парижі солдат почесної варти знепритомнів під час зустрічі президента Словаччини. Відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
87
У Парижі солдат почесної варти знепритомнів під час зустрічі президента Словаччини. Відео
У Парижі солдат почесної варти знепритомнів під час зустрічі президента Словаччини. Джерело: скриншот

Урочиста зустріч президентів Франції та Словаччини Еммануєля Макрона та Петера Пеллегріні відповідно, яка відбувалася перед Єлисейським палацом у Парижі, була перервана неочікуваним інцидентом. А саме – один із солдатів почесної варти раптово знепритомнів у той самий момент, коли Пеллегріні вже майже прибув, і Макрон вийшов на червону доріжку зустріти гостя.

Ба більше, хоча на допомогу солдату одразу кинулися люди, в тому числі і сам Макрон, унести потерпілого з місця зустрічі одразу не вийшло. Стан солдата наразі невідомий.

Чому військовий французької почесної варти раптово втратив рівновагу та знепритомнів, невідомо. Так само невідомий і стан військового, французька влада поки що не оприлюднила подробиці, які б прояснили обставини інциденту.

Що показово – присутні разом з французьким лідером одразу ж кинулися на допомогу солдату. Але здається, вони не знали, що робити з постраждалим. Так чи так, його по колу носили біля церемоніальної зони. І через це постраждалий двічі потрапив у кадр, причому вдруге його несли вже з іншої сторони.

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Оскільки ніяких офіційних коментарів французька влада не зробила, користувачі в мережі навіть припустили що свідомість втратили одразу два почесних вартових. Та насправді постраждав лише один.

Пеллегріні обговорив з Макроном Україну та енергетику

Головною причиною візиту президента Словаччини до Франції стали двосторонні переговори з французьким лідером Еммануелем Макроном. Як повідомили у Єлисейському палаці, президенти обговорили низку питань, пов'язаних з європейською безпекою, війною в Європі та подальшим розвитком словацько-французьких відносин.

Так само прокоментував зустріч і президент Словаччини.

"Наші переговори були зосереджені на енергетичній безпеці, справедливому та тривалому мирі в Україні, та співпраці в галузі ядерної енергетики. Також говорили про захисті дітей в онлайн-просторі", – розповів Петер Пеллегріні.

Як повідомляв OBOZ.UA, такий самий випадок, коли солдат почесної президентської варти знепритомнів, трапився, коли тоді новообраний президент України Петро Порошенко проходив по червоній доріжці.

Такі випадки, звісно, рідкість. Проте вважається, що це – хороший знак.

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