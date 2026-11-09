У ПАР затримали іноземних найманців: підозрюють намір брати участь у війні Росії проти України

У неділю ввечері, 8 листопада, правоохоронці ПАР затримали дев’ятьох іноземців у міжнародному аеропорту Йоганнесбурга та одному з готелів неподалік міста. За попередніми даними, вони могли готуватися до участі у війні Росії проти України.

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Про затримання BBC повідомило Управління з розслідування особливо тяжких злочинів ПАР (HAWKS). У відомстві зазначили, що підозрювані готувалися залишити країну, однак куди саме вони прямували, поки невідомо. Громадянство затриманих та сторону, на якій вони могли воювати, влада не розкриває.

Випадки залучення громадян африканських країн до війни на боці Росії фіксували й раніше. За оцінками української розвідки, кількість завербованих у 36 країнах Африки могла перевищити 1700 осіб.

За інформацією української сторони, частину людей могли відправити на фронт шляхом обману. Їм пропонували різні можливості, зокрема роботу, але зрештою вони опинялися залученими до російської війни проти України.

Ситуація в ПАР

У лютому влада Південно-Африканської Республіки домоглася повернення на батьківщину 17 своїх громадян. Тоді не виключали, що їх могли втягнути у війну в Україні шахрайським шляхом.

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Нинішнє затримання відбулося на тлі цих випадків. Усім дев’ятьом іноземцям висунули обвинувачення в порушенні законодавства ПАР, яке забороняє участь у найманській діяльності без дозволу уряду.

Очікується, що на початку цього тижня затримані постануть перед судом. Водночас офіційної інформації про їхнє громадянство та можливий пункт призначення наразі немає.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія залучає до штурмів на Гуляйпільському напрямку найманців із Африки та Азії.

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