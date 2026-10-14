У Папи Римського діагностували рак легень, він переніс операцію: усі подробиці

71-річний Папа Римський Лев XIV переніс операцію в римській клініці Джемеллі, під час якої йому видалили нижню частку правої легені. Папа вже прийшов до тями. Очікується, що на повне відновлення у лікарні йому знадобиться близько тижня.

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Про це пише CNN, посилаючись на повідомлення пресслужби Святого Престолу. У Ватикані зазначили, що операція пройшла успішно й без ускладнень.

Що відомо про операцію

Лева XIV госпіталізували у вівторок, 13 жовтня, до Університетської клініки Агостіно Джемеллі (Policlinico Universitario Agostino Gemelli), найбільшої клініки Рима та однієї з найпрестижніших і найбільших університетських лікарень Європи. Саме там Папі мали видалити невеликий локалізований вузол у легені, який виявили під час нещодавніх медичних обстежень.

Після операції лікарі повідомили, що для повного видалення ураженої ділянки довелося забрати нижню частку правої легені. Втручання проводили за допомогою відеоасистованої хірургічної техніки.

Аналіз видаленої тканини підтвердив наявність легеневої аденокарциноми – поширеного типу раку легень.

Папа перебував в операційній близько трьох годин, а безпосередньо сама операція тривала приблизно 90 хвилин. За даними Ватикану, процедура пройшла успішно, без ускладнень, після чого понтифік прийшов до тями та повернувся до своєї палати.

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Коли виявили рак

Про наявність утворення в легені Лев XIV особисто розповів у неділю, 11 жовтня. Під час традиційної молитви "Ангел Господній" він сказав, що лікарі виявили невеликий локалізований вузол, причому на дуже ранній стадії.

За рекомендацією медиків понтифік погодився на операцію для його видалення.

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін повідомив італійським ЗМІ у вівторок, що католицьке духовенство молиться за здоров’я Папи.

"Нас усіх вразив той спокій, з яким Папа оголосив про цю процедуру. Ми сподіваємося, що він зможе розв'язати цю проблему якнайшвидше. Ми налаштовані оптимістично, і звісно, ​​підтримуємо його своїми молитвами", , – сказав Паролін.

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Що відомо про стан Папи

Очікується, що Лев XIV проведе в лікарні близько тижня. Всі його публічні заходи скасували до 20 жовтня, щоб дати понтифіку час на відновлення після операції.

До госпіталізації Папа продовжував працювати за звичним графіком. У понеділок він провів заплановані зустрічі, а у вівторок прибув до лікарні, де привітав присутніх і поспілкувався з медичним персоналом.

Ватиканська пресслужба раніше повідомляла, що проблемний вузол виявили під час звичайного медичного обстеження. До цього Лев XIV не мав публічно відомих серйозних проблем зі здоров'ям і підтримував активний спосіб життя, зокрема грав у теніс та плавав.

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Що буде з роботою Ватикану

Госпіталізація Папи не означає автоматичного передання повноважень іншій особі. У Католицькій церкві немає спеціальної процедури, за якою влада понтифіка переходила б до іншого керівника лише через його тимчасову недієздатність.

Навіть перебуваючи під наркозом або після операції, Папа формально зберігає повноту своїх повноважень. Поточна адміністративна робота Ватикану й без того здійснюється окремими структурами, тоді як питання, які потребують особистого підпису понтифіка, можуть бути відкладені.

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Лев XIV уперше за час понтифікату опинився в лікарні

Ця госпіталізація стала першою під час понтифікату 71-річного Лева XIV. Лікарня "Джемеллі" має давній зв'язок із Ватиканом і спеціальне приміщення для Папи на 10-му поверсі.

Саме там свого часу неодноразово лікували Папу Івана Павла II. Тривале лікування в цій лікарні проходив і Папа Франциск, який на початку 2025 року перебував там через пневмонію.

Попри операцію, у Ватикані продовжують виконувати поточну роботу. Подальший графік Лева XIV залежатиме від його відновлення та рекомендацій лікарів.