У Палаті представників США зірвали спробу ініціювати імпічмент Гегсета

У середу, 10 листопада, у Палаті представників США зірвали спробу конгресмена-республіканця Томаса Массі ініціювати процедуру імпічменту міністра оборони США Піта Гегсета. У нижній палаті Конгресу проголосували 211 проти 204 за передачу цього питання до профільного Комітету з питань судочинства, що фактично заблокувало цю ініціативу.

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Про це пише CNN. За даними джерел, лідери Республіканської партії разом із чиновниками Білого дому інтенсивно працювали за лаштунками, щоб зірвати спробу імпічменту.

"Їм це вдалося: вони переконали достатню кількість республіканців з’явитися на голосування, незважаючи на ті значні поразки на виборах, і проголосувати за передачу питання про імпічмент до комітету та зняття його з розгляду на пленарному засіданні", – сказано в повідомленні.

Серед республіканців Массі був єдиним, хто проголосував проти.

Президент Дональд Трамп зрадів тому, що Палата представників відхилила ініціативу Массі щодо імпічменту Гегсета. Він також виступив із критикою цього республіканця з Кентуккі.

"Спроба демократів оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету зазнала жалюгідної поразки! Усі республіканці, крім Томаса Массі – справжнього невдахи, – проголосували на користь Піта", – написав Трамп у Truth Social.

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Він також заявив CNN, що підтримає Гегсета, якщо йому все ж оголосять імпічмент.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл теж святкував рішення Палати представників, заявивши про "повну перемогу". Водночас джерело, обізнане з позицією Гегсета, зазначило, що, на його думку, боротьба ще не закінчена.

Міністр та його команда очікують, що демократи спробують ініціювати процедуру імпічменту проти нього наступного року, коли вони отримають більшість у Конгресі, але припускають, що спершу відбудуться слухання та розслідування.

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Що передувало

Конгресмен-республіканець Томас Массі вдруге ініціював процедуру імпічменту міністра оборони США Піта Гегсета. Він звинуватив главу Пентагону у восьми порушеннях, зокрема в участі у воєнних діях проти Ірану без дозволу Конгресу, порушенні конституційних повноважень законодавчої гілки влади та ігноруванні резолюцій про воєнні повноваження.

9 листопада, Массі офіційно представив резолюцію з 8 пунктами імпічменту на засіданні Палати представників. За його словами, Гегсет порушує закон і має бути притягнутий до відповідальності.

Як повідомляв OBOZ.UA, лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс підтримав імпічмент міністра оборони Піта Гегсета. Він різко розкритикував керівника Пентагону, звинувативши його у зловживанні повноваженнями та діях, які, на думку демократа, послабили національну безпеку США.