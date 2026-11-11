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У Палаті представників США зірвали спробу ініціювати імпічмент Гегсета

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
864
У Палаті представників США зірвали спробу ініціювати імпічмент Гегсета
Міністр оборони США Піт Гегсет. Ілюстративне фото

У середу, 10 листопада, у Палаті представників США зірвали спробу конгресмена-республіканця Томаса Массі ініціювати процедуру імпічменту міністра оборони США Піта Гегсета. У нижній палаті Конгресу  проголосували 211 проти 204 за передачу цього питання до профільного Комітету з питань судочинства, що фактично заблокувало цю ініціативу.

Про це пише CNN. За даними джерел, лідери Республіканської партії разом із чиновниками Білого дому інтенсивно працювали за лаштунками, щоб зірвати спробу імпічменту. 

"Їм це вдалося: вони переконали достатню кількість республіканців з’явитися на голосування, незважаючи на ті значні поразки на виборах, і проголосувати за передачу питання про імпічмент до комітету та зняття його з розгляду на пленарному засіданні", – сказано в повідомленні. 

Серед республіканців Массі був єдиним, хто проголосував проти. 

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У Палаті представників США зірвали спробу ініціювати імпічмент Гегсета

Результати голосування. Джерело: Скриншот трансляції

Президент Дональд Трамп зрадів тому, що Палата представників відхилила ініціативу Массі щодо імпічменту Гегсета. Він також виступив із критикою цього республіканця з Кентуккі.

"Спроба демократів оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету зазнала жалюгідної поразки! Усі республіканці, крім Томаса Массі – справжнього невдахи, – проголосували на користь Піта", – написав Трамп у Truth Social.

У Палаті представників США зірвали спробу ініціювати імпічмент Гегсета

Скриншот допису Трампа у Truth Social

Він також заявив CNN, що підтримає Гегсета, якщо йому все ж оголосять імпічмент.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл теж святкував рішення Палати представників, заявивши про "повну перемогу". Водночас джерело, обізнане з позицією Гегсета, зазначило, що, на його думку, боротьба ще не закінчена.

Міністр та його команда очікують, що демократи спробують ініціювати процедуру імпічменту проти нього наступного року, коли вони отримають більшість у Конгресі, але припускають, що спершу відбудуться слухання та розслідування.

Що передувало

Конгресмен-республіканець Томас Массі вдруге ініціював процедуру імпічменту міністра оборони США Піта Гегсета. Він звинуватив главу Пентагону у восьми порушеннях, зокрема в участі у воєнних діях проти Ірану без дозволу Конгресу, порушенні конституційних повноважень законодавчої гілки влади та ігноруванні резолюцій про воєнні повноваження.

9 листопада, Массі офіційно представив резолюцію з 8 пунктами імпічменту на засіданні Палати представників. За його словами, Гегсет порушує закон і має бути притягнутий до відповідальності.

Як повідомляв OBOZ.UA, лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс підтримав імпічмент міністра оборони Піта Гегсета. Він різко розкритикував керівника Пентагону, звинувативши його у зловживанні повноваженнями та діях, які, на думку демократа, послабили національну безпеку США.

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