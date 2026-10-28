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"У них багато нафти": Трамп не виключив, що Венесуела може стати 51-м штатом США

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
12
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото архівне

Президент США Дональд Трамп припустив, що Венесуела може стати 51-м штатом Сполучених Штатів. Він заявив про покращення відносин між Вашингтоном і Каракасом, інвестиції нафтових компаній та постачання сировини до США.

Про виступ американського лідера 27 жовтня повідомляє агентство Anadolu. Під час передвиборчого мітингу в місті Корпус-Крісті, штат Техас, Трамп агітував за республіканських кандидатів напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Пропозиція Трампа

Американський президент заявив, що Венесуела може стати процвітаючим 51-м штатом США. Згодом він повторив цю думку й уточнив, як, на його погляд, могла б змінитися система управління країною.

"Давайте зробимо її 51-м штатом. І замість президента у них будуть вибори губернатора. Як вам таке? У них багато нафти", – сказав Трамп.

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Він також згадав про нові робочі місця та економічні перспективи співпраці між двома країнами.

Нафтові домовленості

Заяви Трампа пролунали на тлі домовленостей щодо постачання венесуельської нафти до США. Американський президент оголосив про прибуття першої партії обсягом один мільйон барелів. За його словами, Сполучені Штати отримують цю нафту безплатно для американських платників податків.

Трамп назвав угоду історичним досягненням і заявив, що сировину перероблятимуть на нафтопереробних підприємствах Техасу, зокрема в районі Корпус-Крісті. Він також висловив сподівання, що постачання надалі збільшуватимуться, а ціни на пальне у США знижуватимуться.

Як повідомляє Associated Press, Трамп і державний секретар США Марко Рубіо планували відвідати танкер із венесуельською нафтою в Техасі. Візит мав продемонструвати результати домовленостей між Вашингтоном і Каракасом.

Водночас заяви американського президента про можливе перетворення Венесуели на штат США самі по собі не означають початку юридичної процедури приєднання. Для прийняття нового штату до складу Сполучених Штатів потрібні відповідні конституційні та законодавчі кроки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під тиском США у Венесуелі звільнили понад 100 політв'язнів режиму Мадуро.

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