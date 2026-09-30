У Норвегії 30 вересня розпочалися публічні парламентські слухання щодо зв’язків норвезьких політиків і дипломатів із покійним американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. До парламенту викликали 11 чинних та колишніх міністрів закордонних справ і міністрів з питань розвитку, серед них прем’єр-міністра Йонаса Гара Стьоре.

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Слухання мають з’ясувати обставини контактів чиновників з Епштейном і дії державних інституцій у зв’язку з ними. Про це повідомляє Reuters.

Хто з норвезьких політиків дасть свідчення

Голова слухань у парламентському Комітеті з питань контролю та конституційних справ Йонас Андерсен Саєд заявив, що уряд Норвегії має пояснити, що робить для відновлення довіри до дипломатичної служби.

"Є багато людей, які продемонстрували вкрай погану розсудливість", – сказав він.

Комітет викликав 11 чинних та колишніх міністрів закордонних справ і міністрів з питань розвитку. Серед них – прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, який обіймав посаду міністра закордонних справ у 2005–2012 роках. Стьоре заявляв, що не мав стосунків з Епштейном.

Також свідчення має дати колишній міністр закордонних справ Борге Бренде. Після того, як стало відомо про його дружні стосунки з Епштейном, він залишив посади президента та генерального директора Всесвітнього економічного форуму. Бренде заявляв, що до першої зустрічі з Епштейном у 2018 році не знав про його минуле та злочини, а також шкодував, що не перевірив його ретельніше.

Колишній міністр розвитку Ерік Солгейм, який також має виступити на слуханнях, назвав парламентське розслідування надмірною реакцією. На його думку, воно може змусити дипломатів проявляти зайву стриманість, що здатне зашкодити національним інтересам.

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Що відомо про згадки України та Пінчука

Документи, пов’язані зі справою Епштейна, містять згадки про Україну та міжнародні заходи в Давосі. Зокрема, у документах є листування щодо "Українського ланчу" Фонду Віктора Пінчука в Давосі у 2011 році. У листуванні Епштейна йдеться про можливість отримати запрошення на цей захід.

Водночас наявність імені Пінчука або згадки про захід його фонду в документах сама по собі не свідчить про причетність українського бізнесмена до злочинів Епштейна. Документи підтверджують, що листування стосувалося заходу Фонду Пінчука в Давосі, а також того, що Епштейн цікавився можливістю його відвідати.

Головні історії дня

Віктор Пінчук – український підприємець, засновник компанії EastOne, медіагрупи StarLightMedia та Фонду Пінчука. Його фонд проводить у Давосі "Український ланч", який започаткували у 2005 році.

Що відомо про справу Епштейна

Справа Джеффрі Епштейна стосується розслідування сексуальної експлуатації неповнолітніх та діяльності мережі, пов’язаної з торгівлею людьми. Американський фінансист підтримував контакти з представниками політичних, бізнесових та інших впливових кіл.

У 2019 році Епштейна заарештували у США, однак він помер у камері нью-йоркської в’язниці. Офіційною версією смерті стало самогубство.

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Після цього були оприлюднені численні документи, зокрема судові матеріали та листування, у яких згадуються відомі люди. Водночас сама згадка людини у "файлах Епштейна" не означає, що вона брала участь у його злочинах.

Його колишню партнерку Гіслейн Максвелл засудили до 20 років ув’язнення за участь у вербуванні та залученні неповнолітніх до сексуальної експлуатації.

Паралельно з парламентськими слуханнями Норвегія створила окрему комісію з академіків та юристів, яка має вивчити обставини, що стали відомими після оприлюднення документів Епштейна. Очікується, що вона представить висновки на початку 2028 року.

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Нагадаємо, у масивах документів, пов’язаних зі справою фінансиста-педофіла Джеффрі Епштейна, користувачі мережі почали шукати можливі збіги зі зникненням української моделі Дар’ї Бульби, яка безвісти зникла у Шанхаї у серпні 2016 року. Прямих доказів її присутності у так званих "файлах Епштейна" немає, однак низка фактів і збігів стала підґрунтям для появи гучних версій – особливо раптово поява у справі прізвиська bulba.

Також OBOZ.UA повідомляв, перша леді США Меланія Трамп заявила, що не має жодного стосунку до фінансиста Джеффрі Епштейна. Вона оприлюднила свою позицію у відеозверненні, яке з’явилося на YouTube-каналі Білого дому, і наголосила, що всі подібні звинувачення є неправдивими.

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