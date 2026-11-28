У Німеччині тимчасово призупинили роботу аеропорту Кельн-Бонн після виявлення невідомого безпілотника. Через інцидент усі зльоти та посадки літаків були припинені.

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Обмеження діяли приблизно дві з половиною години. Про це повідомляє видання Welt.

Безпілотник помітили ввечері у п’ятницю

За інформацією представника аеропорту, невідомий об'єкт помітили в небі над летовищем незадовго до 22:00 у п’ятницю ввечері.

Після цього всі зльоти та посадки в аеропорту Кельн-Бонн зупинили. Таким чином, безпілотник паралізував роботу летовища приблизно на дві з половиною години.

Коли відновили польоти

Німецька служба управління повітряним рухом провела розслідування інциденту. Близько 00:30 вона надала дозвіл на відновлення польотів.

За даними аеропорту, зльоти та посадки відновилися. Водночас ні представники летовища, ні німецька служба управління повітряним рухом не повідомили додаткових подробиць про обставини появи безпілотника.

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