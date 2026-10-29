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У Німеччині затримали двох білорусів за підозрою в диверсіях на замовлення Росії

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
174
У Німеччині затримали двох білорусів за підозрою в диверсіях на замовлення Росії
Поліція Німеччини. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

У Німеччині взяли під варту двох громадян Білорусі, яких підозрюють у підготовці диверсій на користь Росії. Слідство також перевіряє їхню можливу причетність до підпалу промислового об’єкта в Румунії, на території якого розташоване підприємство оборонної промисловості.

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel. Генеральна прокуратура Мюнхена розслідує ймовірну підготовку диверсій у районі Нюрнберга. Зокрема, підозрювані нібито планували підпалити ділянку поблизу залізничної колії та лінії електропередачі.

Підозра в підготовці диверсій у Німеччині

Чоловіків віком 39 і 50 років затримали на початку жовтня, і відтоді вони перебувають під вартою. За версією слідства, їхні плани могли бути спрямовані на здійснення диверсій на території Німеччини.

Розслідування проводять фахівці Баварського центрального управління з боротьби з екстремізмом і тероризмом. Білорусам інкримінують, зокрема, агентурну діяльність із метою диверсії та змову з метою підпалу.

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У Німеччині затримали двох білорусів за підозрою в диверсіях на замовлення Росії

Фігурант справи про диверсію біля об’єкта в румунському Брашові. Джерело: SRI – Румунська розвідувальна служба / Facebook

Що відомо про підпал у Румунії

Паралельно причетність чоловіків до іншого інциденту перевіряють румунські правоохоронні органи. За їхніми даними, білоруси могли брати участь у підпалі промислового парку в місті Брашов у ніч проти 14 вересня. На цій території розташовані, зокрема, виробничі потужності оборонного підприємства, яке виготовляє гранатомети та боєприпаси.

У зв’язку зі справою про підпал у Румунії суд у Бухаресті видав європейські ордери на арешт обох чоловіків.

За даними румунської розвідки, затримані можуть входити до диверсійної мережі, якою керує Москва. Водночас обставини ймовірної причетності чоловіків до обох інцидентів ще мають бути встановлені.

Інші диверсії з ймовірним російським слідом у Європі

Нагадаємо, німецькі правоохоронці встановили особи підозрюваних у диверсії поблизу аеропорту Лейпцига. Ними виявилися уродженець Росії з латвійським паспортом і громадянин Білорусі, який також має російський паспорт

За даними німецьких слідчих, під час інциденту на початку серпня безпілотник із вибухівкою опинився поблизу українського вантажного літака Ан-124 "Руслан". Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добриндт заявляв про можливу причетність російських спецслужб до операції, яку Берлін розцінив як гібридну атаку.

Як писав OBOZ.UA, в Польщі затримали двох підозрюваних у підпалі наземної станції супутникового зв’язку Starlink. Чоловіків затримали в Німеччині, а польська влада заявила про причетність російських спецслужб до диверсії. 

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НімеччинаРумуніяРосіядиверсіязатримання
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