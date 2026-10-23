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У Німеччині від початку року зафіксували понад тисячу підозрілих дронів і понад сотню спроб диверсій

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
93
У Німеччині від початку року зафіксували понад тисячу підозрілих дронів і понад сотню спроб диверсій
В ФРН функціонує GAZ Hybrid, Спільний центр протидії гібридним загрозам. Джерело: DW/Facebook, колаж OBOZ.UA

У Німеччині цього літа з’явився ще один орган безпеки – це GAZ Hybrid, Спільний центру оборони від гібридних атак. За даними цього відомства, в ФРН з початку поточного року до 19 серпня включно зафіксували 1034 випадки прольоту невідомих безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури, військовими об’єктами та підприємствами оборонної промисловості.

І це лише верхівка великого айсберга , пише німецьке видання Correctiv, посилаючись на "внутрішні документи GAZ Hybrid". Загальні масштаби окремих видів гібридної діяльності – шпигунство, незаконне придбання технологій, переслідування людей тощо, – шокують.

Випадки із безпілотниками

"Рівень гібридної загрози в Німеччині вже тривалий час залишається стабільно високим і стає дедалі складнішим", – цитує видання звіт кримінальної поліції Німеччини, підготовлений для GAZ Hybrid. Саме поліцейські країни першочергово реагували на повідомлення про незаконні прольоти БПЛА.

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Найбільше випадків таких прольотів безпілотників над чутливими об’єктами зафіксували в Нижній Саксонії. Там розташовані важливі військові об’єкти країни, зокрема військово-морські бази.

З 1034 зафіксованих випадків прольотів переважна більшість означена як "інцидент з невідомим" безпілотником. В GAZ Hybrid є всі підстави вважати, що у даному випадку за "невідомими" криються Китай, Росія та Іран.

Диверсії та переслідування

Також у документах фігурують 163 випадки підозр у диверсіях (це – з червня по серпень!). Вони стосувалися залізничної інфраструктури, об’єктів Бундесверу, електропідстанцій, енергетичних об’єктів, веж зв’язку та адміністративних установ.

Окремо німецькі спецслужби відстежують випадки "транснаціональних репресій" – йдеться про стеження, залякування та переслідування людей іноземними державами на території Німеччини.

Із 17 червня (перший день роботи GAZ Hybrid) до 19 серпня зареєстрували 20 таких випадків. Дев’ять із них пов’язують з Іраном, три – з Росією, один – із Китаєм.

Шпигунство в країні

Станом на 19 серпня правоохоронці Німеччини вже проводять розслідування у 25 справах за підозрою у шпигунстві. Із них 13 стосуються так званого "кібершпигунства". Ще у 39 випадках Федеральне відомство кримінальної поліції проводило попередні перевірки.

Митна кримінальна служба Німеччини за означений термін зафіксувала 12 випадків незаконного "придбання технологій для створення зброї масового знищення в інтересах іноземних держав". У семи випадках країною призначення була Росія, у трьох – Іран, ще по одному випадку стосувалися Білорусі та Іраку.

Як повідомляв OBOZ.UA, Німеччина посилює підготовку до можливого нападу Росії на одну з країн НАТО та відпрацьовує сценарії перекидання військ Альянсу через свою територію. Наприкінці вересня 2026 року в Гамбурзі відбулися масштабні навчання Red Storm Charlie, у яких взяли участь близько 1700 людей, зокрема 500 військовослужбовців.

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