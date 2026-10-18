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У Німеччині в аеропорту авто протаранило загорожу поруч з російськими літаками: деталі інциденту

Катя ПомазанКатя Помазан
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У Німеччині в аеропорту авто протаранило загорожу поруч з російськими літаками: деталі інциденту
Поліція Лейпцига. Джерело: EHL Media.

В аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині автомобіль протаранив захисну огорожу поблизу стоянки вантажних літаків. Інцидент стався на тлі попередніх випадків із підозрілими безпілотниками на території летовища.

Пошкодження огорожі виявили в суботу, 17 жовтня. Про це повідомило німецьке видання BILD.

Після інциденту північну злітно-посадкову смугу аеропорту закрили, а правоохоронці розпочали перевірку території.

Після виявлення пошкодження огорожу убезпечили та обмежили доступ до місця події. До пошуків залучили співробітників федеральної та земельної поліції.

У Німеччині в аеропорту авто протаранило загорожу поруч з російськими літаками: деталі інциденту

Камера за парканом нічого не зафіксувала. Джерело: privat

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Водночас правоохоронцям не вдалося знайти автомобіль, який міг протаранити огорожу, або осіб, які перебували на території аеропорту без дозволу. Поліція також не виключає, що пошкодження могло виникнути внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Розслідування триває за різними версіями.

Окрему увагу привернула відсутність відеозапису з камери, розташованої безпосередньо за пошкодженою огорожею. Спочатку представник компанії Mitteldeutsche Flughafen AG Уве Шухарт заявив, що пристрій був вимкнений. Згодом він уточнив, що камера працювала, але не була спрямована на ділянку, де утворився пролом.

Це камера оперативного контролю руху на території аеропорту, яку використовують для спостереження за переміщенням літаків за потреби, а не для постійного охоронного відеоспостереження.

Аеропорт і його огорожа відповідають вимогам німецького законодавства про авіаційну безпеку. Загальна довжина захисної огорожі становить близько 40 км, тому забезпечити її безперервне відеоспостереження, за словами представника компанії, складно.

Місце пошкодження розташоване біля під’їзної дороги до воріт аеропорту. Відомо, що ця дорога відкрита для загального користування. Приблизно за 1,7 км від неї стоять три російські вантажні літаки "Антонов", які не можуть здійснювати польоти через санкції Європейського Союзу, запроваджені у 2022 році.

Німецькі слідчі нещодавно перевіряли, чи пов’язаний інцидент із безпілотником у Лейпцигу з іншими можливими диверсіями в Польщі та Сербії. У справі фігурує підозрюваний, якого, за даними журналістів, пов’язують із підпалом будівельного магазину в польській Лодзі та контактами з російськими спецслужбами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що невдалий вибух у Лейпцигу допоміг слідчим отримати докази, які можуть пов’язувати інцидент із ширшою кампанією російських диверсій у Європі. 4 серпня безпілотник зачепив крило українського літака в аеропорту Лейпцига та впав на злітну смугу, однак прикріплений до нього вибуховий пристрій не здетонував.

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НімеччинаЛейпцигаеропортлітак
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