У німецькому містечку Ленгріс 65-річна пенсіонерка допомогла правоохоронцям затримати ймовірного учасника шахрайського угруповання. Жінка протягом трьох годин спілкувалася з аферистом, вдаючи налякану матір, поки поліція готувала засідку біля її будинку.

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Про це повідомляє видання Merkur.de. Шахраї намагалися виманити у пенсіонерки 120 тисяч євро за нібито звільнення її доньки з-під варти, однак не врахували, що жінка взагалі не має доньки.

Як пенсіонерка перехитрила шахраїв

Інцидент стався 11 листопада близько 12:33. Пенсіонерці зателефонував невідомий, який представився поліцейським та повідомив, що її донька нібито збила на автомобілі 41-річну жінку, яка загинула на місці ДТП.

За словами співрозмовника, винуватиця аварії втекла з місця події, після чого її затримали. Для звільнення з-під варти нібито необхідно було внести заставу в розмірі 120 тисяч євро.

Пенсіонерка одразу зрозуміла, що має справу із шахраєм. До того ж за тиждень до інциденту її 66-річний співмешканець отримав схожий дзвінок. Тоді аферисти переконували чоловіка, що його донька захворіла на рак і потребує дорогих ліків зі Швейцарії.

Жінка вирішила підіграти зловмиснику та вдала, що шокована почутим. Тим часом її співмешканець непомітно викликав поліцію. Вже за 15 хвилин до їхнього будинку прибула правоохоронниця.

Протягом розмови шахрай вимагав від пенсіонерки перерахувати готівку, знайти цінні речі та зважити ювелірні прикраси. Жінка вигадувала історії про коштовності та дорогі годинники, намагаючись якомога довше утримувати співрозмовника на лінії.

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Загалом телефонна розмова тривала близько трьох годин. За цей час правоохоронці непомітно розташувалися навколо будинку та підготувалися до затримання підозрюваного.

Чим закінчилася операція поліції

Зрештою до помешкання пенсіонерки прибув чоловік, який мав забрати нібито підготовлені гроші та коштовності. Шахрай представив його як довірену особу районного суду на прізвище Бах.

Коли чоловік підійшов до хвіртки та назвався, поліцейські вийшли зі своїх укриттів і затримали його.

У прокуратурі Мюнхена підтвердили, що підозрюваним виявився 27-річний громадянин Польщі, який не має постійного місця проживання в Німеччині. Наступного дня, 12 листопада, його доставили до слідчої судді, яка ухвалила рішення про взяття чоловіка під варту.

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Пенсіонерка та її співмешканець залишилися задоволені тим, що допомогли правоохоронцям затримати ймовірного учасника шахрайської схеми, хоча її організаторів встановити в межах цієї операції не вдалося.

Сама жінка, яка раніше працювала вихователькою, зізналася, що під час телефонної розмови не нервувала, хоча тригодинне спілкування з аферистом було виснажливим.

"Я б зробила це знову", – запевнила пенсіонерка.

Як писав OBOZ.UA, у США пенсіонерка зі штату Массачусетс стала жертвою телефонних шахраїв, які переконали її, що вона нібито виграла в лотерею 22 млн доларів та автомобіль Mercedes-Benz. Протягом кількох років жінка переказувала аферистам гроші за оформлення виграшу, внаслідок чого втратила понад 600 тисяч доларів і була змушена продати власний будинок.