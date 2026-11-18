Уряд Німеччини планує посилити умови отримання громадянства, а також розглядає варіант обмеження видачі других паспортів. Такі ініціативи виникли в межах обговорення пакета реформ міграційної політики.

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Однак поки що запропоновані зміни виходять за межі коаліційної угоди. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Нові правила для мігрантів

Правляча коаліція Німеччини, до якої входять блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія, вивчає новий пакет реформ міграційної політики. Представники ХДС/ХСС пропонують збільшити мінімальний строк проживання у Німеччині для отримання громадянства з п’яти до восьми років.

Крім того, християнські демократи хочуть обмежити можливість отримання подвійного громадянства. Таку опцію хочуть дозволити лише у "виняткових випадках". Також політики поспішають заспокоїти: зміни не торкнуться тих, хто вже має два паспорти.

Які вимоги до мігрантів

Вимоги до знання німецької мови планують підвищити з рівня B1 до B2. Також претендентам на громадянство хочуть заборонити отримувати соціальну допомогу протягом усього періоду очікування на натуралізацію.

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Натомість представники правлячого блоку ХДС/ХСС готові підтримати пропозицію соціал-демократів щодо розширення можливостей отримання права на проживання в Німеччині для іноземців, які працюють або здобувають професійну освіту. За інформацією німецьких медіа, СДПН поки вивчає пропозиції партнерів по коаліції. Перші переговори щодо нового пакета реформ можуть відбутися вже наступного тижня.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Німеччина та Україна створюють ще одне спільне підприємство з виробництва наземних роботизованих комплексів. Виробництво розгорнуть на території ФРН, а готову техніку постачатимуть українським військовим. Про створення нового підприємства оголосили 17 листопада під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

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