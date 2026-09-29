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У Нідерландах евакуйовували одразу чотири залізничні станції через підозрілі предмети: що відомо

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
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У Нідерландах евакуйовували одразу чотири залізничні станції через підозрілі предмети: що відомо
У Нідерландах евакуйовували одразу чотири залізничні станції через підозрілі предмети: що відомо

У Нідерландах у вівторок вранці частково евакуювали одразу чотири залізничні станції через залишені без нагляду сумки та валізи. Йдеться про вокзали Роттердам-Централь, Утрехт-Централь, Гарлем і Дордрехт.

Правоохоронці перевірили підозрілі предмети, однак небезпечних речовин чи предметів у них не виявили. Про це пише NU.nl.

Що сталося на вокзалах Утрехта та Роттердама

На вокзалі Утрехт-Централь у залі залишили дві сумки без нагляду. Поліція оточила залу та частину платформ, після чого разом із фахівцем із вибухових речовин оглянула речі. Нічого небезпечного в сумках не виявили, тому вокзал повністю відкрили.

Поліція затримала двох людей за порушення громадського порядку. Поки що правоохоронці не встановили, чи пов'язані вони із залишеними сумками.

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На центральному вокзалі Роттердама також виявили дві безхазяйні валізи. Після перевірки з'ясувалося, що небезпечного вмісту вони не мали, а залу вокзалу відкрили близько 10:15.

Згодом до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що саме вона залишила валізи, оскільки ненадовго пішла до міста.

Через валізи евакуювали вокзал у Гарлемі

На вокзалі Гарлема близько 10:15 виявили дві залишені без нагляду валізи. Після цього весь вокзал евакуювали, а поїзди, які проходили через станцію, тимчасово не зупинялися.

Близько 12:45 станцію знову відкрили після того, як у валізах не знайшли нічого небезпечного. Трьох людей затримали за підозрою у порушенні громадського порядку. Правоохоронці поки не встановили, чи мають вони стосунок до залишених валіз, і не виключають такої можливості.

Що відомо про ситуацію у Дордрехті

На вокзалі Дордрехта через залишену без нагляду валізу оточили лише залу очікування. Поліцейські перевірили предмет і не виявили в ньому нічого незвичайного, після чого оточення зняли.

Хто залишив валізу, наразі невідомо. Поліція також продовжує перевіряти, чи можуть бути пов'язані між собою всі чотири інциденти. За попередніми даними, підстав стверджувати про такий зв'язок правоохоронці поки не мають.

Як повідомляв OBOZ.UA, дослідники з Делфтського технологічного університету в Нідерландах розробили дрон, який може знаходити гілки та чіплятися за них за допомогою дотику. На відміну від традиційних безпілотників, він не покладається виключно на камери, а використовує тактильні датчики на роботизованій кисті.

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