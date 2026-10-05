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У Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. Фото

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read3 хв
icon 11,6 т.
У Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. Фото
Містечко Трішулі-Базар в окрузі Нувакот (Непал) після повені. 31 серпня 2026 року. Джерело: Sanjit Pariyar / NurPhoto via Getty Images

5 жовтня в Непалі припинили пошуково-рятувальні роботи після масштабної руйнівної повені, яка відбулася на кордоні країни з китайським регіоном Тибет 26 серпня. Підтверджено щонайменше 1 455 жертв стихії; ще 5 285 людей досі вважаються зниклими безвісти.

13 795 осіб було врятовано, передає The Straits Times. "Ми переходимо від фази пошуку й порятунку до фази пошуку та відновлення", – сказав Фаніндра Паудель, керівник Національного центру операцій із надзвичайних ситуацій.

За його словами, влада розглядає питання про те, як офіційно оголосити загиблими тих, хто наразі перебуває у статусі зниклих, щоб їхні родини могли завершити страхові, банківські й інші юридичні формальності. "Ми ініціюємо належні процедури", – пообіцяв Паудель.

Дхарам Радж Упреті, голова Нацуправління зі зменшення ризику стихійних лих та управління ними (NDRRMA), пояснив: активний пошук тіл буде припинено, але рятувальники повернуть будь-які останки, майно чи цінності, знайдені під час ліквідації наслідків НП. Рятувальні операції також продовжуватимуться в разі потреби.

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Наслідки смертоносної повені в Непалі

У країні зруйновано 12 гідроелектростанцій, 68 підвісних та 41 проїзний міст, 69 кілометрів доріг у районах Расува, Нувакот, Дхадінг, Горкха та Чітван. Пошкоджено або знесено близько 7570 будинків, сім медичних закладів, 18 шкіл і 30 культурних пам'яток. Також із наслідками НП зіткнулися 17 банківських відділень та близько 4800 комерційних закладів, включаючи 142 готелі та 60 ресторанів.

Вода розмила понад 1800 гектарів сільськогосподарських угідь (попередні оцінки говорять про те, що виробництво продуктів харчування скоротиться на 7686 тонн).

Влада заявила, що їм потрібно майже 5 мільярдів доларів США для швидкого відновлення та допомоги жителям, які залишилися без домівок через стихію. За підрахунками NDRRMA, від повені постраждали майже 1,6 мільйона людей.

Згідно з аналізом Геологічної служби США, вважається, що повінь викликав обвал гімалайського льодовика. Він згенерував енергію, еквівалентну землетрусу магнітудою 5,2.

Загалом за останні чотири десятиліття в Непалі було зареєстровано близько 26 повеней унаслідок проривів льодовикових озер. Щорічно країна втрачає в середньому понад 300 життів через екстремальні кліматичні явища.

У Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. Фото

Наслідки страшної повені в Непалі. Джерело: скриншот YouTube-ролика Business Today

У Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. Фото

Наслідки страшної повені в Непалі. Джерело: скриншот YouTube-ролика Business Today

У Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. Фото

Наслідки страшної повені в Непалі. Джерело: скриншот YouTube-ролика Business Today

У Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. Фото

Наслідки страшної повені в Непалі. Джерело: скриншот YouTube-ролика Business Today

У Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. Фото

Наслідки страшної повені в Непалі. Джерело: скриншот YouTube-ролика Business Today

У Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. Фото

Наслідки страшної повені в Непалі. Джерело: скриншот YouTube-ролика Business Today

У Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. Фото

Наслідки страшної повені в Непалі. Джерело: скриншот YouTube-ролика Business Today

У Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. Фото

Наслідки страшної повені в Непалі. Джерело: скриншот YouTube-ролика Business Today

У Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. Фото

Наслідки страшної повені в Непалі. Джерело: скриншот YouTube-ролика Business Today

У Непалі завершилися пошуково-рятувальні роботи: майже 7 тис. людей загинули і зникли безвісти. Фото

Наслідки страшної повені в Непалі. Джерело: скриншот YouTube-ролика Business Today

Як писав OBOZ.UA, станом на 25 вересня 56 громадян України залишалися зниклими безвісти після катастрофічної повені та зсуву ґрунту в Непалі. Катманду проводить ДНК-тестування для встановлення загиблих осіб, чиї тіла не вдалося ідентифікувати. Процедура поширюється також на іноземців.

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