''У нас є багато доказів'': прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні протестів у країні

В Албанії майже тиждень тривають протести, учасники яких вимагають відставки уряду та вдаються до насильства. Під час останніх зііткнень постраждали майже 60 людей.

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До заворушень, що можуть призвести до кровопролиття, причетні Росія та Іран, цьому є докази. Про іноземне втручання заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, його цитує Bloomberg.

Прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у втручанні в протести

Глава албанського уряду виступив із заявою щодо насильницький протестів після хвилі нових зіткнень у столиці, під час яких постраждали 59 людей.

Еді Рама заявив, що намагався уникнути того, що він назвав "пасткою насильства, що прагне кровопролиття". Він переконаний, що заворушення загрожують майбутньому Албанії в Європейському Союзі. Також глава уряду Албанії звинуватив "іноземні сили", зокрема Росію та Іран, у втручанні в протести.

"У нас є багато доказів іноземного втручання. За масками ховаються всі ті, хто бажає Албанії зла, хто хоче Албанію лише для себе", – наголосив прем'єр країни.

Під час суботнього протесту в Тирані постраждало 65 людей, 12 з них досі перебувають у лікарні. Згідно з останніми даними міністерства охорони здоров'я Албанії, серед постраждалих 37 поліцейських, 24 протестувальники та четверо перехожих, зокрема неповнолітній.

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Загалом за п'ять днів протестів постраждали 272 людини: 169 поліцейських, 82 протестувальники та 21 перехожий.

Протести, що вирують у країні майже тиждень, розпочалися з вимог щодо вирішення проблем у сфері освіти, однак досить швидко протестувальники перейшли до вимоги відставки уряду та звинувачень керівництва країни у корупції.

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Під час масових демонстрацій пошкоджень зазнали низка урядових будівель, банків, підприємств та громадська інфраструктура. Зокрема, у суботу протестувальники підпалили автівку біля офісу прем'єр-міністра.

Протести в Албанії розпочалися понад чотири місяці тому – через плани будівництва прибережного курорту компанією зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

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Нещодавно відбувся новий сплеск протестів, на вулиці вийшли албанські студенти, котрі вимагали доступнішої та кращої освіти, покращення умов у навчальних закладах та гуртожитках і більших можливостей для випускників.

Однак досить швидко ці протести трансформувалися у мітинги проти уряду та корупції, на вулицях почалися зіткнення, що призвело до розширення кількості протестувальників за рахунок батьків студентів, активістів та представників опозиції.

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Пропозиція албанського прем'єра щодо діалогу зі студентами, з вимог яких почалася хвиля протестів, до врегулювання ситуації не призвела .

Як повідомляв OBOZ.UA, масові протести останніми днями спалахнули у Франції, де на вулиці вийшли понад 160 тисяч людей. Починалося все з демонстрацій школярів і студентів, а вилилося у бійки з поліцією, погроми і пограбування, затримання майже 2 тис. людей і поранених.

Сутички з правоохоронцями відбуваються також на масових акціях в Іспанії, зокрема у Барселоні.