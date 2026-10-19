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"У нас є багато доказів": прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні протестів у країні

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
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"У нас є багато доказів": прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні протестів у країні
Протести в Албанії тривають майже тиждень

В Албанії майже тиждень тривають протести, учасники яких вимагають відставки уряду та вдаються до насильства. Під час останніх зііткнень постраждали майже 60 людей.

До  заворушень, що можуть призвести до кровопролиття, причетні Росія та Іран, цьому є докази. Про іноземне втручання заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, його  цитує Bloomberg.

Прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у втручанні в протести

Глава албанського уряду виступив із заявою щодо насильницький протестів після хвилі  нових зіткнень у столиці, під час яких постраждали 59 людей.

Еді Рама заявив, що  намагався уникнути того, що він назвав "пасткою насильства, що прагне кровопролиття". Він переконаний, що  заворушення загрожують майбутньому Албанії в Європейському Союзі. Також глава уряду Албанії звинуватив "іноземні сили", зокрема Росію та Іран, у втручанні в протести.

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"У нас є багато доказів іноземного втручання. За масками ховаються всі ті, хто бажає Албанії зла, хто хоче Албанію лише для себе", – наголосив прем'єр країни.

Під час суботнього протесту в Тирані постраждало 65 людей, 12 з них досі перебувають у лікарні. Згідно з останніми даними міністерства охорони здоров'я Албанії, серед постраждалих 37 поліцейських, 24 протестувальники та четверо перехожих, зокрема неповнолітній.

Загалом за п'ять днів протестів постраждали 272 людини:  169 поліцейських, 82 протестувальники та 21 перехожий.

Протести, що вирують у країні майже тиждень, розпочалися з вимог щодо вирішення проблем у сфері освіти, однак досить швидко протестувальники перейшли до вимоги відставки уряду та звинувачень керівництва країни у корупції.

Під час масових демонстрацій пошкоджень зазнали  низка урядових будівель, банків, підприємств та громадська інфраструктура. Зокрема, у суботу протестувальники підпалили автівку біля офісу прем'єр-міністра.

''У нас є багато доказів'': прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні протестів у країні

Протестувальники блокують дорогу під час антиурядової демонстрації біля Міністерства освіти в Тирані 14 жовтня. Джерело: Atdhe Mulla/Bloomberg

Протести в Албанії розпочалися понад чотири місяці тому – через плани будівництва прибережного курорту компанією зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Нещодавно відбувся новий сплеск протестів, на вулиці вийшли албанські студенти, котрі вимагали доступнішої та кращої освіти, покращення умов у навчальних закладах та гуртожитках і більших можливостей для випускників.

Однак досить швидко ці протести трансформувалися у мітинги проти уряду та корупції, на вулицях почалися зіткнення, що призвело до розширення кількості протестувальників за рахунок батьків студентів, активістів та представників опозиції. 

Пропозиція албанського прем'єра щодо діалогу зі студентами, з  вимог яких почалася хвиля протестів, до врегулювання ситуації не призвела .

 Як повідомляв OBOZ.UA, масові протести останніми днями спалахнули у Франції, де на вулиці вийшли понад 160 тисяч людей. Починалося все з демонстрацій школярів і студентів, а вилилося у бійки з поліцією, погроми і пограбування, затримання майже 2 тис. людей і поранених.

Сутички з правоохоронцями відбуваються також на масових акціях в Іспанії, зокрема у Барселоні.

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