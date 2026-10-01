"У нас багато зброї": Трамп заговорив про плани щодо Ірану і похвалився IQ

Президент США Дональд Трамп допустив посилення американських бомбардувань Ірану після проміжних виборів. Він не уточнив, про які саме можливі військові дії йдеться.

Відео дня

Також під час спілкування він заявив про свій "найвищий рівень IQ". Про це повідомляє журналіст TIME

Трамп заговорив про посилення ударів по Ірану

Журналісти запитали Трампа, чи збирається він посилити бомбардування Ірану після проміжних виборів, оскільки раніше з'являлися повідомлення про такі плани.

"Можливо. У нас багато зброї", – відповів президент США.

Трамп заявив про "найвищий рівень IQ"

Окремо Трамп прокоментував питання щодо свого інтелекту та заявив: "У мене найвищий рівень IQ. Найвищий. Зі мною все гаразд".

Нагадаємо, переговори між США та Іраном за посередництва Катару не дали помітного результату, оскільки сторони наразі не готові йти на поступки. Головні розбіжності стосуються послаблення американських обмежень і вимог Вашингтона щодо іранської ядерної програми.

Як писав OBOZ.UA, 29 вересня США запровадили нові санкції проти осіб та компаній, яких американська влада звинувачує у допомозі Ірану з отриманням зброї та компонентів для її виробництва. До списку потрапили представники й компанії з Ірану, Китаю, Гонконгу, Пакистану та Росії.

РЕКЛАМА