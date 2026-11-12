У Молдові затримали російського шпигуна: збирав інформацію про державні органи

У Молдові затримали й помістили під варту чоловіка, який збирав чутливу інформацію для спецслужб Російської Федерації. Йому загрожує штраф або від 2 до 5 років в'язниці.

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Про це на офіційному сайті повідомила Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливими справами (PCCOCS). Відомство працює над цією справою спільно зі Службою розвідки та безпеки (SIS) Республіки Молдова.

Що скоїв фігурант

Правоохоронці вважають, що правопорушник "встановив і підтримував контакти із представниками спеціальних служб РФ, зокрема через посередників із неконституційних структур безпеки в Придністровському регіоні" (ПМР).

Попередньо, чоловіка завербували, щоб він збирав дані про діяльність конституційної влади країни, зокрема установ, які відповідають за національну безпеку.

У полі його інтересів перебували відомості про те, яку інформацію держоргани мають у своєму розпорядженні щодо діяльності іноземних спецслужб на території Молдови, наскільки влада обізнана про їхні операції та які заходи органзовані для протидії.

Фігурант, станом на 12 листопада, перебував під вартою. Йому оголошено підозру за частиною 1 статті 338³ Кримінального кодексу Молдови.

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Йдеться про несанкціонований збір інформації. У КК сказано, що це "збір або привласнення інформації з метою її зберігання чи використання на шкоду суверенітету, незалежності, територіальній недоторканності, державній безпеці або обороноздатності Республіки Молдова – якщо ці дії не містять ознак державної зради або шпигунства".

Покарання, передбачене законодавством, це штраф у розмірі від 850 до 1350 умовних одиниць (одна умовна одиниця в Молдові дорівнює 50 молдавським леям) або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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"Кримінальне розслідування триває з метою встановлення всіх обставин справи та встановлення інших можливих осіб, причетних до цієї діяльності", – підсумували у PCCOCS.

Як писав OBOZ.UA, 7 листопада в Молдові зафіксували два випадки порушення повітряного простору об'єктами, схожими на аеростати. Один помітили у Дрокіївському, інший – у Сорокському районі.