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У Молдові затримали двох українських прикордонників, які переслідували чоловіка через Дністер. Відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
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У Молдові затримали двох українських прикордонників, які переслідували чоловіка через Дністер. Відео
Українських прикордонників звинувачують у незаконному порушенні держкордону Молдови

У Молдові 15 жовтня затримали двох прикордонників ДПС України. Вони спіймали українця, що перепливав Дністер, але через поломку моторного човна й самі опинилися на території сусідньої країни.

Молдовська прикордонна поліція оприлюднила інформацію про цей інцидент у суботу, 17 жовтня. На офіційному сайті повідомляється, що це відбулося поблизу села Голосніця близько 15:00 четверга.

Двоє співробітників Держприкордонслужби "на моторному човні перетнули державний кордон під час затримання громадянина України". Після цього молдовські правоохоронці вирушили на місце події та провели затримання.

Українців доставили до штаб-квартири сектору прикордонної поліції Косеуць "для проведення юридичних процедур".

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Усі відомості про подію було передано до прокуратури. Вона постановила порушити кримінальну справу за злочин незаконного перетину державного кордону, передбачений статтею 362 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

"Щодо двох осіб було застосовано процедури, передбачені чинною законодавчою базою, з дотриманням компетенцій відповідальних установ", – стверджує відомство.

У мережі опублікували відео, зняті на місці інциденту:

Реакція української сторони

У коментарі "Суспільному" речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що наші прикордонники помітили чоловіка, який намагався переплисти Дністер, і вирушили за ним на човні.

Попри опір правопорушника, його вдалося наздогнати, однак через обміління річки двигун човна заглух. Течія занесла його до молдовського берега. Там їх зустріла група людей, яка затягнула плавзасіб на територію Молдови.

Після цього, за словами Демченка, прибула прикордонна поліція Молдови й затримала чоловіка. Наразі проводиться службове розслідування; з молдовською стороною проведено прикордонно-представницьку зустріч щодо цієї ситуації.

"Був обмін інформацією з нашого боку, з молдовського боку", – заявив речник.

Демченко додав, що наразі українська сторона не знає місця перебування затриманого молдовськими правоохоронцями чоловіка

У Молдові затримали двох українських прикордонників, які переслідували чоловіка через Дністер. Відео

Село Голосніця (Holosnita) у Молдові. Карта. Джерело: Скриншот Google Maps

Як писав OBOZ.UA, минулого року співробітники ДПСУ спіймали двох чоловіків, які намагалися потрапити до Молдови, перепливаючи річку Дністер на надувних камерах для тюбінгу. Заплив порушники вирішили здійснити вночі, сподіваючись лишитися непоміченими.

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