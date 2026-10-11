У Молдові вибухнув дрон: що говорять правоохоронці. Фото

У Молдові в ніч із 10 на 11 жовтня в Новоаненському районі впав і вибухнув безпілотник. Вибух чули жителі сіл Джамена та Вератик.

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Водночас національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину державного кордону. Про це повідомила поліція Молдови.

Дрон вибухнув у лісі поблизу села Джамена

За інформацією правоохоронців, безпілотний літальний апарат упав і вибухнув у лісі на околиці села Джамена. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 22:20.

Після цього на місце виїхали групи військових і саперів. Територію падіння дрона оточили, а фахівці вивчають об'єкт і встановлюють обставини події.

Про інцидент вранці 11 жовтня повідомили Міністерство оборони та поліція Молдови.

Правоохоронці закликали не наближатися до уламків

Поліція закликала громадян не наближатися до підозрілих предметів і фрагментів та не торкатися їх. Також людей просять уникати району падіння дрона до завершення перевірок.

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Як повідомляв OBOZ.UA:

На кордоні України та Молдови змінили порядок контролю на трьох КПП. Так, з міркувань безпеки, 12 вересня молдовські прикордонники та митники повернулися на територію своєї країни та працюватимуть на наявній інфраструктурі зі свого боку кордону. Йдеться про пункти пропуску: Джурджулешти–Рені, Бричень–Росошани та Крива–Мамалига.

5 жовтня поряд з прикордонним пунктом Паланка впав російський снаряд. Він вдарив по автобусу, що був припаркований поблизу. Постраждала людина, роботу пункту пропуску призупинили.

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