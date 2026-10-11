У Молдові вибухнув дрон: що говорять правоохоронці. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Це зрада": колишній віцепрезидент США приєднався до критики Трампа"Це зрада": колишній віцепрезидент США приєднався до критики ТрампаУ Путіна заявили про таємну розмову з ТрампомУ Путіна заявили про таємну розмову з ТрампомРосія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війніРосія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війніУ Києві уламок російського БпЛА влучив у перехожого. ВідеоУ Києві уламок російського БпЛА влучив у перехожого. ВідеоТрампістка Лора Лумер публічно виступила проти дизельної угоди з РФ і підтримала ЗеленськогоТрампістка Лора Лумер публічно виступила проти дизельної угоди з РФ і підтримала ЗеленськогоBild: угода Трампа принесе Путіну мільярди, а ціни на нафту майже не змінятьсяBild: угода Трампа принесе Путіну мільярди, а ціни на нафту майже не змінятьсяЯким знакам зодіаку не пощастить з фінансами у жовтні: будьте обережніЯким знакам зодіаку не пощастить з фінансами у жовтні: будьте обережні"Неймовірна жінка!" Який вигляд мала Ніна Матвієнко в молодості: її донька показала рідкісні кадри"Неймовірна жінка!" Який вигляд мала Ніна Матвієнко в молодості: її донька показала рідкісні кадриІлюстрація: купюри та монети гривні лежать на столі біля гаманцяЗа таку роботу готові платити понад 55 тис. грн: на які професії в Україні різко зріс попитОля Полякова зізналася, як ДТП у Молдові здійснило мрію її доньки Маші і чим закінчилася аваріяОля Полякова зізналася, як ДТП у Молдові здійснило мрію її доньки Маші і чим закінчилася аварія

У Молдові вибухнув дрон: що говорять правоохоронці. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
icon 477
У Молдові вибухнув дрон: що говорять правоохоронці. Фото
Поліція закликала громадян не наближатися до підозрілих предметів. Джерело: t.me/Politia_Republicii_Moldova

У Молдові в ніч із 10 на 11 жовтня в Новоаненському районі впав і вибухнув безпілотник. Вибух чули жителі сіл Джамена та Вератик.

Водночас національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину державного кордону. Про це повідомила поліція Молдови.

Дрон вибухнув у лісі поблизу села Джамена

За інформацією правоохоронців, безпілотний літальний апарат упав і вибухнув у лісі на околиці села Джамена. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 22:20.

Після цього на місце виїхали групи військових і саперів. Територію падіння дрона оточили, а фахівці вивчають об'єкт і встановлюють обставини події.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 1,9 т.
Єменські хусити обстріляли ракетами міжнародний аеропорт Ер-Ріяда: постраждали сотні людей – Guardian
icon 1,9 т.
Єменські хусити обстріляли ракетами міжнародний аеропорт Ер-Ріяда: постраждали сотні людей – Guardian
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 1,3 т.
Трампа не влаштовує жоден із кандидатів на посаду генсека ООН – медіа
icon 1,3 т.
Трампа не влаштовує жоден із кандидатів на посаду генсека ООН – медіа
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 1,5 т.
Американка, яка пережила дві смертельні ін'єкції, повернулася до в'язниці
icon 1,5 т.
Американка, яка пережила дві смертельні ін'єкції, повернулася до в'язниці

Про інцидент вранці 11 жовтня повідомили Міністерство оборони та поліція Молдови.

Правоохоронці закликали не наближатися до уламків

Поліція закликала громадян не наближатися до підозрілих предметів і фрагментів та не торкатися їх. Також людей просять уникати району падіння дрона до завершення перевірок.

У Молдові вибухнув дрон: що говорять правоохоронці. Фото

У Молдові вибухнув дрон. Джерело: t.me/Politia_Republicii_Moldova

Як повідомляв OBOZ.UA:

На кордоні України та Молдови змінили порядок контролю на трьох КПП. Так, з міркувань безпеки, 12 вересня молдовські прикордонники та митники повернулися на територію своєї країни та працюватимуть на наявній інфраструктурі зі свого боку кордону. Йдеться про пункти пропуску: Джурджулешти–Рені, Бричень–Росошани та Крива–Мамалига.

5 жовтня поряд з прикордонним пунктом Паланка впав російський снаряд. Він вдарив по автобусу, що був припаркований поблизу. Постраждала людина, роботу пункту пропуску призупинили.

Схожі теми
МолдоваБПЛАвибух
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись