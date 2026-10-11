У Молдові вибухнув дрон: що говорять правоохоронці. Фото
У Молдові в ніч із 10 на 11 жовтня в Новоаненському районі впав і вибухнув безпілотник. Вибух чули жителі сіл Джамена та Вератик.
Водночас національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину державного кордону. Про це повідомила поліція Молдови.
Дрон вибухнув у лісі поблизу села Джамена
За інформацією правоохоронців, безпілотний літальний апарат упав і вибухнув у лісі на околиці села Джамена. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 22:20.
Після цього на місце виїхали групи військових і саперів. Територію падіння дрона оточили, а фахівці вивчають об'єкт і встановлюють обставини події.
Про інцидент вранці 11 жовтня повідомили Міністерство оборони та поліція Молдови.
Правоохоронці закликали не наближатися до уламків
Поліція закликала громадян не наближатися до підозрілих предметів і фрагментів та не торкатися їх. Також людей просять уникати району падіння дрона до завершення перевірок.
Як повідомляв OBOZ.UA:
На кордоні України та Молдови змінили порядок контролю на трьох КПП. Так, з міркувань безпеки, 12 вересня молдовські прикордонники та митники повернулися на територію своєї країни та працюватимуть на наявній інфраструктурі зі свого боку кордону. Йдеться про пункти пропуску: Джурджулешти–Рені, Бричень–Росошани та Крива–Мамалига.
5 жовтня поряд з прикордонним пунктом Паланка впав російський снаряд. Він вдарив по автобусу, що був припаркований поблизу. Постраждала людина, роботу пункту пропуску призупинили.
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