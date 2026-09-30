У середу, 30 вересня, в Молдові зафіксували падіння безпілотника, який вибухнув у сільській місцевості. Правоохоронці оточили район події та залучили спеціалізовані підрозділи для огляду уламків і встановлення обставин інциденту.

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Внаслідок події ніхто не постраждав. Про це повідомила поліція Республіки Молдова в Telegram-каналі.

Повідомлення про безпілотник надійшло приблизно о 05:40. Літальний апарат помітили на невеликій висоті над муніципієм Бендери.

Згодом дрон упав за межами села Хирбовець у районі Аненій-Ной, де вибухнув. На місці працюють спеціалізовані підрозділи поліції.

Правоохоронці закликали громадян не наближатися до уламків і не торкатися підозрілих предметів. Також вони рекомендували уникати небезпечної ділянки до завершення перевірки.

Також вибух, який відбувся в муніципальних кордонах молдовського Кишинева, стався через детонацію бойової частини ударного дрона. Але у міністерстві оборони Молдови стверджують, що за останню добу не фіксували порушення повітряного простору республіки безпілотними літальними апаратами. У відомстві підтверджують: вибухнув саме бойовий дрон. Просто військові Молдови не бачили його на радарах.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російський дрон, виявлений в полі поблизу села Черніца Флорештського району Молдови, був обладнаний бортовою камерою. Вибухотехнічні експерти попередньо встановили, що це була "Гербера" (російський варіант назви Shahed).

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