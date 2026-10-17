У Молдові оцінили збитки від забруднення Дністра внаслідок російських ударів по Україні

Забруднення Дністра навесні 2026 року після російської атаки на українську гідроелектростанцію завдало Молдові збитків на понад 2 млн євро. Через екологічну катастрофу близько 100 тисяч людей тимчасово залишилися без централізованого водопостачання, а в окремих районах довелося закрити навчальні заклади.

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Для подолання наслідків і запобігання подібним інцидентам міжнародні експерти розробили програму заходів на 2026–2031 роки. Про це повідомляє NewsMaker.

Збитки Молдови від російської атаки на Україну

Як зазначається, оцінку збитків підготував Національний центр управління кризами Молдови. Згідно зі звітом, забруднення Дністра завдало країні значних фінансових втрат і залишило близько 100 тисяч людей без централізованого водопостачання. Найбільше постраждали Сорокський район і місто Бєльці, де тимчасово припинили роботу навчальні заклади.

Загальні збитки та витрати на подолання наслідків оцінили у 2,33 млн євро. З цієї суми 1,8 млн євро спрямували на екстрене реагування та зменшення ризиків надзвичайних ситуацій, а 724 тис. євро – на природоохоронні заходи.

Забезпечення постраждалих населених пунктів водою коштувало 329 тис. євро, ще 97 тис. євро витратили на потреби охорони здоров’я.

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Молдова розробила план відновлення Дністра до 2031 року

Для подолання тривалих наслідків забруднення Дністра та недопущення подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому експерти підготували план дій на 2026–2031 роки. Він передбачає :

– завершення екологічних досліджень;

– очищення постраждалих територій;

– облаштування альтернативних джерел водопостачання для північних міст Молдови;

– впровадження постійного контролю якості води.

Також фахівці рекомендують забезпечити відповідні служби додатковою спецтехнікою й матеріалами для ліквідації нафтових розливів. Окрему увагу пропонують приділити підтримці вразливих груп населення, які найбільше потерпають від перебоїв із водопостачанням.

Головні історії дня

Нагадаємо, вперше цього року водопостачання Молдови через Дністер опинилося під загрозою. У березні після російського удару по Дністровській ГЕС у Чернівецькій області у Кишиневі оголосили "екологічну тривогу", адже атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію призвела до розливу нафти в Дністрі, як в українській, так і молдовській акваторіях річки.