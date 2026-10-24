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У Молдові дрон впав неподалік житлового будинку: Санду звинуватила Росію

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
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У Молдові дрон впав неподалік житлового будинку: Санду звинуватила Росію
Російська «Герань» вкотре впала в Молдові. Джерело: поліція РМ

У селищі Киштельниця Теленештського району Молдови знайшли російський ударний дрон "Герань", що впав неподалік житлового будинку, але, на щастя, не вибухнув. БПЛА російських загарбників впав всього за 100 метрів від житла. Молдова офіційно звинуватила в інциденті країну-агресорку Росію, причому не зупинилася на цьому й вирішила вислати з країни ще одного російського "дипломата".

Інцидент з БПЛА стався вдень 23 жовтня, повідомили правоохоронці Молдови. Дрон, що незаконно був у повітряному просторі республіки, летів доволі низько, через що "двічі зникав із систем спостереження", уточнило молдовське міністерство оборони.

Що кажуть у поліції та у війську

Неприємно, але про російський дрон не влада повідомила місцевих жителів, а навпаки – про знахідку у поліцію повідомив місцевий мешканець. Лише після цього повідомлення правоохоронці прибули на місце, оточили територію та "забезпечили безпеку мешканців".

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У Молдові дрон впав неподалік житлового будинку: Санду звинуватила Росію

Допис поліцейських. Джерело: скриншот

Причому влада знала про проліт безпілотника. В міністерстві оборони республіки стверджують, що БПЛА, який "незаконно перетнув повітряний простір Молдови з боку села Верхня Слобідка Вінницької області", вперше побачили на радарах о 13:59.

У Молдові дрон впав неподалік житлового будинку: Санду звинуватила Росію

Поліція показала БПЛА, що впав у Киштельниці. Джерело: поліція РМ

О 14:10 дрон зник із систем спостереження (у Синжерейському районі республіки), потім з’явився, і о 14.12 знову зник (вже у Резинському районі).

У Молдові дрон впав неподалік житлового будинку: Санду звинуватила Росію

Повідомлення міноборони РМ. Джерело: скриншот

Теленештський є центральним районом республіки. До того ж дрон летів не з півдня, Одещини, а Вінницькій області.

У Молдові дрон впав неподалік житлового будинку: Санду звинуватила Росію

Мапа, на якій червоним позначене місце падіння БПЛА. Джерело: скриншот

Військові додали, що це вже другий "невідомий" дрон в Молдові протягом жовтня. "Невідомим" він виявися лише для правоохоронців та посадовців міноборони республіки.

Реакція влади

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни, поклавши відповідальність за інцидент на країну-агресорку Росію.

"Це грубе порушення суверенітету та безпеки Молдови та пряма загроза безпеці громадян. Такі інциденти є неприйнятними і ще раз демонструють ризики, породжені агресивною війною Російської Федерації проти України", – заявили в МЗС, закликавши Москву "припинити будь-які дії, які ставлять під загрозу регіональну безпеку та життя людей".

Відомство також зазначило, що з республіки "буде вислано одного з дипломатів посольства Росії", якого оголосять персоною нон грата.

Президентка країни Майя Санду також прямо поклала відповідальність за інцидент на Росію. І, на відміну від військових, уточнила, що у Теленештському районі упав не "невідомий", а російський ударний безпілотник "Герань".

У Молдові дрон впав неподалік житлового будинку: Санду звинуватила Росію

Допис Санду. Джерело: скриншот

"Війна Росії продовжує наражати на небезпеку життя молдавських громадян. Сьогодні російський ударний безпілотник "Герань" порушив наш повітряний простір та впав поблизу житлових будинків та енергетичного об'єкту", – повідомила Санду.

Вона підтвердила, що Молдова у відповідь оголосить співробітника посольства Росії персоною нон грата.

Як повідомляв OBOZ.UA, перший у жовтні "невідомий" російський безбілетник, який згадали у молдавському міноборони, залетів до республіки 16 жовтня. На відміну від другого, він впав і вибухнувнебезпечний інцидент стався поблизу села Скаяни в Дондюшанському районі.

Причому 15–16 жовтня в повітряному просторі країни зафіксували шість випадків несанкціонованого прольоту безпілотників.

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