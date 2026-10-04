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У Міноборони Румунії розповіли, скільки мін знешкодили в Чорному морі від початку війни

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read2 хв
icon 360
У Міноборони Румунії розповіли, скільки мін знешкодили в Чорному морі від початку війни
Українці розміновують Чорне море. Джерело: скриншот з відео Еuronews

У Чорному морі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну оперативною групою MCM Black Sea було знайдено та нейтралізовано 161 морську міну. Причому переважну більшість – 133 зі всіх знайдених, – було знешкоджено фахівцями України.

Румунія, Туреччина і Болгарія, які й створили MCM Black Sea, разом за цей час знешкодили лише 26 морських мін. Такі дані наводить Міноборони Румунії.

Мінна статистика

"Військово-морські сили Румунії знищили дев’ять дрейфуючих морських мін із загалом 161 міни, виявлених в Чорному морі в межах економічних зон країн", – зауважили у відомстві.

Згідно з оприлюдненою статистикою, найбільшу кількість морських мін – 133 – нейтралізувала саме Україна. Окрім дев’яти мін, знешкоджених Румунією, ще 11 знешкодила Туреччина, і шість – Болгарія. Ба більше, навіть Грузія та країна-агресорка Росія знищили по одній міні.

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У Міноборони Румунії розповіли, скільки мін знешкодили в Чорному морі від початку війни

Статистика від Міноборони Румунії. Джерело: скриншот

Також Міноборони Румунії зауважило на стрімко зростаючі у кількості атаки російських безпілотників на цілі в України поблизу кордону з Румунією, "що спонукало оборонне відомство вжити заходів для моніторингу та управління ситуацією".

Всього від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 151 такий випадок, з яких 84 припадає на поточний рік, який ще далеко не скінчився.

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Україна в межах військової допомоги отримала від Нідерландів корабель для протимінної боротьби, який назвали "Генічеськ". Судно вже виконує визначені завдання та посилює безпекову ситуацію в Чорному морі та за його межами.

Проте мінна небезпека стосується не лише українських вод. Станом на 2026 рік близько 133 тисяч квадратних кілометрів української землі потребують обстеження та очищення від мін і вибухонебезпечних залишків війни. Це понад п’ята частина всієї площі держави, причому бойові дії досі тривають і щомісяця створюють нові забруднені території.

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