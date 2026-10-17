У Метрополітен-опері в Нью-Йорку сотні людей заспівали гімн України: як це було. Відео

Метрополітен-опера, розташована у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку, США, підтримала Україну та наш народ у боротьбі за свободу та незалежність під час повномасштабної агресії з боку Росії. 14 жовтня перед початком основної програми – опери "Макбет" Верді – оркестр виконав гімн України.

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Сотні людей в залі слухали його стоячи, багато хто підспівував, поклавши руку на серце. Про це повідомили на сторінці Метрополітен-опери у Facebook.

Генеральний менеджер Метрополітен-опери Пітер Гельб підтвердив непохитну підтримку України в ці особливо складні часи, сповнені несправедливості.

"З моменту жорстокого й незаконного вторгнення Росії в Україну Метрополітен-опера твердо підтримує боротьбу України за свободу та справедливість. Сьогодні, коли Україна зазнає безперервних і нещадних атак, вона потребує нашої підтримки – підтримки всього світу – як ніколи раніше. У знак солідарності просимо вас підвестися, поки лунатиме Державний Гімн України", – сказав він.

Оркестр Метрополітен-опери під керівництвом диригента Янніка Незе-Сегена виконав гімн України, а зал слухав його стоячи.

Глядачі, які в цей момент були в Метрополітен-опері, також поділилися кадрами виконання гімну в мережі. Так, нью-йоркський реквізитор, декоратор і активіст Кевін Герцог зазначив, що для нього було приємним сюрпризом і неймовірною честю стати свідком "такого сміливого вияву підтримки України".

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"Почулися схвильовані вигуки, а потім – характерний шурхіт: сотні людей одночасно підвелися зі своїх місць. Десь на чверті виконання раптом пролунав чоловічий голос – хтось почав підспівувати. Люди навколо почали озиратися, намагаючись зрозуміти, кому належить цей голос, але мені так і не вдалося його знайти. Чоловік, безумовно, був чудовим співаком; це був виступ, гідний сцени Метрополітен-опери – нехай і нерепетируваний та загадковий. Можливо, з віком я став сентиментальнішим, але мені здалося, що це був один із тих рідкісних моментів, коли відмінності між нами зникають, і залишається лише те, що нас об'єднує – наша людяність", – поділився Герцог своїми враженнями.

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Як повідомляв OBOZ.UA, український режисер, актор та засновник театру "Маланка" Гіо Пачкорія після окупації Луганська майже чотири роки працював у місцевому українському театрі. Він пригадав сміливий вчинок, на який разом із колегами наважився у місті, яке вже перебувало під контролем російських окупантів. За його словами, він з товаришами відкрито виконали гімн України просто в центрі захопленого міста.