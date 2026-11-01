У Мехіко до Дня мертвих встановили найбільшу у світі фігуру Катріни. Фото

На центральній площі Сокало в Мехіко на честь Дня мертвих встановили найбільшу у світі фігуру Катріни. Скульптуру заввишки понад 33 метри виготовлено з картону, скловолокна, текстилю та сталі.

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Захід відвідали представники Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомляє Der Spigel.

Святкова традиція

Член журі Книги рекордів Гіннеса Альфредо Аріста на церемонії вручення сертифіката мерці Мехіко Кларі Бругаді заявив, що був вражений масштабами видовища.

"День мертвих, безсумнівно, є виявом любові та протестом проти забуття. Це день, коли згадують близьких, які пішли з життя", – сказала Бругада.

Традиція Дня мертвих пов’язана з католицькими святами Дня всіх святих і Дня всіх душ, які відзначають 1 і 2 листопада. Згідно з віруваннями корінних народів, у ці дні душі померлих відвідують свої родини.

У будинках і квартирах встановлюють і прикрашають вівтарі. У 2008 році ЮНЕСКО внесла цей звичай до свого списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Катрина (повна назва – La Calavera Catrina, або "Скелет Катрини") – один із головних і впізнаваних символів мексиканської культури та святкування Дня мертвих. Вона зображує жіночий скелет, одягнений в елегантну європейську сукню та пишний капелюх кінця XIX – початку XX століття.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Ірландії відбувся масштабний парад Macnas Halloween Parade, присвячений Геловіну. Захід пройшов у місті Голвей і зібрав до 80 тисяч глядачів, які прийшли подивитися на гігантських ляльок, артистів у костюмах і масштабні декорації.

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