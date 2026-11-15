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У Малі загинули 300 росіян: вони могли бути найманцями ПВК "Вагнер" та "Африканського корпусу"

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
1,8 т.
У Малі загинули 300 росіян: вони могли бути найманцями ПВК "Вагнер" та "Африканського корпусу"
Повстанці-туареги взяли на себе відповідальність за удар по росіянам в Малі. Джерело: Wikipedia

В африканській країні Малі за період з 2024 по поточний рік було вбито як мінімум 300 росіян-найманців. Йдеться про російській воєнні структури ПВК "Вагнер" та "Африканський корпус". Російські найманці перебувають у країні з 2021 року.

Зазначена кількість вбитих фігурує в базі даних Росстату, яку вдалося отримати хакерам. Про це повідомив представник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки, аналітик Яніс Клуге.

У Малі загинули 300 росіян: вони могли бути найманцями ПВК ''Вагнер'' та ''Африканського корпусу''

Повідомлення Клуге. Джерело: скриншот

Як зазначає експерт, у базі даних є два значні піки кількості смертей росіян, що збігаються з атаками повстанців Малі на військових у липні 2024 та квітні 2026 роках.

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Яніс Клуге припускає, що йдеться про втрати в Африці російських найманців з числа ПВК "Вагнер" та "Африканський корпус".

Про що мова

У Малі загинули 300 росіян: вони могли бути найманцями ПВК ''Вагнер'' та ''Африканського корпусу''

Дані Росстату. Джерело: скриншот

У липні 2024 повстанці-туареги на півночі Малі взяли на себе відповідальність за вбивство та поранення десятків найманців ПВК "Вагнер" поблизу алжирського кордону. Офіційно в Малі влада визнала лише втрату двох солдатів, а повстанці заявили, що знищили не менше 20 іноземних найманців. Це сталося у прикордонному місті Тінзауатен, де повстанське угруповання захопило військову колону, а також збило гелікоптер.

А вже у квітні 26 року повстанці Малі взяли на себе відповідальність за кілька скоординованих нападів на військових по території всієї країни. Офіційно армія Малі заявила, що знищила "кілька сотень" нападників і відбила всі атаки, і лише 16 військових отримали поранення. Своєю чергою повстанці заявили про знищення "більш ніж дві сотні" іноземних бойовиків-найманців.

Що показово – більшість найманців було ліквідовано на родовищі золота в Бамако.

Росіяни в Малі

У травні 2021 року в Малі в стався черговий державний переворот. Нова "влада" цієї африканської країни практично одразу після перевороту звернулася до Росії з проханням військової допомоги.

З того часу в цій країні почала свою діяльність ПВК "Вагнер". А після організованої ватажком Кремля ліквідації глави найманців Пригожина, до цієї ПВК долучився і так званий "Африканський корпус".

Найманець ПВК "Вагнер", який воював у Малі, а згодом вирушив на війну проти України, розповів про знущання росіян над місцевими жителями. Полонених використовували для тренувань із тактичної медицини та відпрацювання ударів холодною зброєю, після чого залишали помирати від отриманих травм

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