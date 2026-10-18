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У Литві намагалися підпалити компанію, де зберігається обладнання Starlink

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
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У Литві намагалися підпалити компанію, де зберігається обладнання Starlink
Starlink. Ілюстративне фото

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що вночі 18 жовтня була зроблена спроба підпалити литовську компанію, яка зберігає комунікаційне обладнання Starlink. Спецслужби країни заздалегідь знали про підготовку атаки.

Завдяки своєчасному попередженню спроба знищити термінали Starlink провалилася. Про це Сінкявічюс розповів у соцмережі Facebook.

Що відомо про інцидент

За версією глави литовського уряду, вночі 18 жовтня, одразу після півночі, була зроблена спроба підпалити литовську компанію, яка зберігає комунікаційне обладнання Starlink. Спроба провалилася, оскільки спецслужби попередили цю компанію про можливі напади. Підприємство завчасно "посилило заходи безпеки".

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Також політик анонсував засідання Комісії національної безпеки. Орган скликають через безпілотник, який пролетів вранці 18 жовтня над Литвою. За словами Сінкявічюса, необхідно дуже серйозно перевірити версію про саботаж.

"Необхідно з’ясувати, звідки прилетів безпілотник, звідки його почав фіксувати радар. Важливими будуть також відповіді, надані спецслужбами після огляду уламків. Ми також розглянемо додаткові повноваження спецслужб щодо нейтралізації безпілотників", – розповів глава уряду.

При цьому Сінкявічюс запевнив, що спецслужби Литви "дуже уважно стежать за діяльністю ворожих держав і вживають заходів для захисту людей та їхнього майна".

У Литві намагалися підпалити компанію, де зберігається обладнання Starlink

У Литві готували диверсію. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 18 жовтня в Литві виявили уламки невідомого безпілотника. Литовські радари зафіксували об’єкт близько шостої години ранку. Припускають, що він міг залетіти з боку Польщі.

Як повідомляв OBOZ.UA, країни Балтії вже тривалий час називають наступними потенційними цілями російської агресії. Більше того, в Естонії та Латвії путінський режим, ймовірно, вже визначився з конкретними цілями нападу.

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