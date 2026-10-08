У Латвії жінку засудили до шести років колонії за донат для російської армії: що відомо про справу

У Латвії Ризький міський суд засудив проросійську активістку з Резекне Поліну Камльову до шести років позбавлення волі за фінансову допомогу російській армії. Жінка передала близько 43 євро на придбання пристрою для придушення дронів, який мав бути переданий російським військовим.

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Крім ув'язнення, суд призначив їй три роки нагляду служби пробації. Про це повідомляє Delfi.

Камльова переказала гроші на військове обладнання

У грудні 2024 року під час листування у WhatsApp зі своїм знайомим із Росії Камльова погодилася допомогти російській армії зібрати кошти на придбання військового обладнання для використання у війні проти України. Її знайомий є контактною особою російського військово-патріотичного центру спеціальної підготовки "Каскад".

Під час листування він попросив допомогти зібрати гроші на придбання для російської армії радіоелектронного обладнання "Купольний покрив радіоелектронної боротьби FPV-4 – пригнічувач дронів".

Оскільки здійснити переказ із латвійської кредитної установи до російської було неможливо, жінка звернулася у WhatsApp до знайомого в Білорусі та попросила його переказати гроші замість неї, не повідомляючи справжню мету платежу.

На виконання її вказівок знайомий зі свого особистого білоруського банківського рахунку перерахував 157 білоруських рублів, що становить близько 43 євро.

Яке покарання призначив суд

Окрім шести років позбавлення волі, суд призначив Камльовій три роки нагляду служби пробації. У строк покарання зарахували час, який вона провела у затриманні та під вартою.

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З урахуванням цього частина покарання становить п'ять років, один місяць і 25 днів позбавлення волі.

Обраний запобіжний захід – взяття під варту – суд залишив без змін до набрання вироком чинності. Камльова може оскаржити рішення у Ризькому окружному суді.

Розслідування справи

Кримінальний закон Латвії передбачає за фінансування збройного конфлікту покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років та нагляду служби пробації строком до трьох років.

До передачі справи до прокуратури її розслідувала Служба державної безпеки (VDD). Саме вона затримала Камльову 2 грудня 2025 року та провела кримінально-процесуальні дії у двох пов'язаних із нею об'єктах у Резекне та Прейльському краї.

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