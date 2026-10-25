У Латвії виявили уламки дрона невідомого походження: місцеві жителі чули звук вибуху

На північному сході Латвії випадково знайшли залишки іноземного БпЛА. Ці фрагменти виявили 24 жовтня на території Лієпнійської волості Алуксненського муніципалітету.

Відео дня

Імовірно, вказаний дрон впав у Латвії ще шість діб тому. Саме тоді, 18 жовтня, місцеві мешканці чули вибух, але джерело цього звуку підтвердили не вдалося. Про це розповіла в X (Twitter) пресслужба Національних збройних сил Латвії.

Армійці разом із поліцейськими після повідомлень про гучний звук організували пошуки потенційного місця падіння БпЛА. Через два дні операцію призупинили, бо результатів не було.

"Початкової інформації було недостатньо для підтвердження фактичних обставин інциденту", – пояснили у збройних силах.

Представники армії наголосили: жоден цивільний не постраждав, жодна цивільна інфраструктура не була пошкоджена, і жодної подальшої загрози для населення наразі не виявлено.

Бійці роти знищення вибухонебезпечних предметів 54-го батальйону бойової підтримки 2-ї Відземської бригади Земессардзе завершили вилучення уламків дрона з місця інциденту. За повідомленням поліції, йдеться про важкодоступну лісову місцевість.

"Розпочата службова перевірка для оцінки перебігу інциденту та пов'язаних з ним обставин", – додала пресслужба.

РЕКЛАМА

Що передувало

На території сусідньої до Латвії Литви 18 жовтня впав український безпілотник. Його збили з курсу російські засоби радіоелектронної боротьби.

Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України, попросив у дружньої країни вибачення "за будь-які незручності, ризики та занепокоєння".

"Ймовірно, інцидент став наслідком застосування Росією засобів РЕБ, що призвело до відхилення безпілотників від курсу під час операції проти законних військових цілей на території РФ", – пояснив представник МЗС.

Як раніше писав OBOZ.UA, на парламентських виборах у Латвії впевнену перемогу отримав "Об’єднаний список" чинного проукраїнського прем'єр-міністра Андріса Кулбергса. Політична сила отримає 41 місце зі 100 у Сеймі. Такий результат став абсолютним рекордом для однієї партії з моменту відновлення незалежності країни в 1991 році.

Головні історії дня