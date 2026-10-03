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У Латвії стартували парламентські вибори: конкурують проукраїнська і проросійська партії

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read3 хв
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У Латвії стартували парламентські вибори: конкурують проукраїнська і проросійська партії
У Латвії стартували парламентські вибори. Джерело: Андрій Рудаков/Bloomberg

3 жовтня в Латвії відкрилися виборчі дільниці на виборах до парламенту країни. Голосування відбувається в умовах підвищеної напруженості в Балтійському регіоні, спричиненої офіційними попередженнями про потенційну російську агресію та регулярними порушеннями повітряного простору на тлі війни в Україні.

Перші результати виборів до Сейму очікуються протягом кількох годин після завершення голосування о 20:00. Про це повідомляє Reuters.

Фактор безпеки та боротьба за владу

Остаточні підсумки голосування підведуть після півночі. Виборцям належить обрати 100 депутатів Сейму на чотирирічний термін. Безпека стала центральною темою виборчої кампанії.

Згідно з передвиборчими опитуваннями, фаворитом є центристський "Об’єднаний список" під керівництвом чинного 47-річного прем’єр-міністра Андріса Кулбергса, який набрав близько 14% голосів. Кулбергс очолив уряд у травні після розпаду попередньої коаліції.

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Причиною кризи стала слабка реакція влади на інциденти з військовими безпілотниками українського походження, траєкторію яких, за версією офіційної Риги, примусово змінила Росія.

У рамках своєї програми Кулбергс обіцяє збільшити можливості Латвії у боротьбі з БПЛА, зберегти видатки на оборону на рівні 5% від ВВП, що є одним із найвищих показників серед членів НАТО, а також продовжити всебічну підтримку України.

У свою чергу, з невеликим відставанням від лідера йде партія "Суверенна держава", яка займає протилежну позицію. Лідерка партії Юлія Степаненко наполягає на припиненні фінансової та військової допомоги Україні.

Також вона закликає зосередитися на внутрішніх соціальних проблемах і вартості життя, що особливо резонує з російськомовною меншиною. За її словами, конфлікт має бути завершений виключно шляхом мирних переговорів.

Розділена нація та коаліційні ризики

Експерти відзначають високу ймовірність фрагментації майбутнього парламенту, що значно ускладнить формування стабільної коаліції. 5-відсотковий бар’єр, необхідний для проходження до Сейму, здатні подолати ще кілька політичних сил:

"Латвія перш за все " – популістський рух під керівництвом бізнесмена Айнарса Слесерса, який використовує риторику в стилі MAGA і змістився в бік критичної позиції щодо питання допомоги Україні за рахунок латвійської економіки.

"Прогресивні" – лівоорієнтована партія, яка користується популярністю серед молоді.

Успіх Кулбергса у формуванні нового уряду безпосередньо залежатиме від підсумкового розподілу мандатів та його здатності піти на компроміси з політичними опонентами в умовах глибокого розколу суспільства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори навіть завтра, однак в умовах війни це неможливо через вимоги Конституції, виборчого законодавства та ситуації з безпекою. Водночас він вважає, що ті, хто зараз закликає до проведення виборів, хочуть залишитися в політиці.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Верховній Раді вже близько року працює робоча група над спеціальним законом про проведення виборів в Україні. Голова парламенту Руслан Стефанчук зазначав, що підготовка законодавчої бази сама по собі не означає наміру провести голосування найближчим часом.

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