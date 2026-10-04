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У Латвії оголосили результати виборів: що вони означають для України

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 1,9 т.
У Латвії оголосили результати виборів: що вони означають для України
У Латвії оголосили результати виборів. Джерело: Андрій Рудаков/Bloomberg

За результатами підрахунку понад 95% голосів на парламентських виборах у Латвії перемогу здобуває "Об’єднаний список" чинного прем’єр-міністра Андріса Кулбергса. Політична сила отримує 42 місця зі 100 у Сеймі.

Такий результат став абсолютним рекордом для однієї партії з моменту відновлення незалежності країни в 1991 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Тріумф Кулбергса та нова конфігурація влади

Перемога Кулбергса, який очолив уряд у травні після кризи, спричиненої інцидентом із російським дроном, суттєво зміцнює його позиції. Коаліція "Об’єднаного списку" з традиційними союзниками — "Новою єдністю" та "Національним альянсом" – забезпечить близько 60 мандатів у 100-місному парламенті, що гарантує стабільну більшість під час коаліційних переговорів.

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Кулбергс, відомий своїм прямим стилем спілкування в соцмережах, зробив акцент на питаннях безпеки та розвитку економіки, що знайшло сильний відгук у виборців.

Збереження проукраїнського курсу

Результати виборів гарантують, що Рига й надалі послідовно підтримуватиме Київ. Країна також планує збільшити власні військові видатки до 5% ВВП і зміцнює кордони з Росією та Білоруссю.

Кулбергс уже звернувся до Німеччини по допомогу в патрулюванні повітряного простору, а також розпочав переговори щодо участі Латвії у французькій ініціативі ядерного стримування та посиленні ППО.

Незважаючи на нещодавні спроби заблокувати виключення двох російських мільярдерів із санкційного списку ЄС, політика Латвії щодо РФ залишиться максимально жорсткою.

Перемога правлячої коаліції зводить до мінімуму вплив проросійських і популістських сил, які отримали загалом близько 11,7% серед проросійського електорату, та підтверджує статус Латвії як одного з найнадійніших союзників України в Європі.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс прокоментував повідомлення про те, що Велика Британія запропонувала ядерний захист країнам-учасницям Об’єднаних експедиційних сил (JEF). За його словами, Рига готова до розміщення на території держави ядерної зброї, якщо НАТО ухвалить колективне рішення і виникне така необхідність.

Як повідомляв OBOZ.UA, Сейм Литви підтримав поправку до Конституції, яка передбачає скасування заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Для остаточного ухвалення поправка має пройти ще два голосування.

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