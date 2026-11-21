Латвійська оборонна компанія Rannon розробляє компактні некеровані ракети класу "повітря – повітря" для перехоплення безпілотників. Наразі розробники вдосконалюють систему, щоб відправити її на бойові випробування в Україну.

Відео дня

Пускові установки для нових ракет можна інтегрувати на безпілотники будь-якого типу. Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на представницю компанії на полях Defence Innovation Forum 2026 у Гаазі.

Універсальність і боротьба з роями БПЛА

За словами представниці Rannon, під час встановлення на реактивний БПЛА літакового типу система здатна перехоплювати навіть швидкісні модифікації дронів типу "Шахед". Кількість боєприпасів на борту залежить виключно від вантажопідйомності носія.

Типова комплектація з 4 до 12 ракет дає змогу одному дрону-перехоплювачу атакувати одразу кілька цілей і ефективно боротися з роями БПЛА. Компанія вже провела успішні випробування з одночасним використанням двох пускових установок. Окрім повітряного перехоплення, ракети можна застосовувати за схемами "земля – повітря" і "повітря – земля".

Характеристики і принцип наведення

Завдяки високій швидкості ракета долає ефективну дистанцію стрільби приблизно за одну секунду, тому їй не потрібна складна система маневрування в польоті.

Заявлені ТТХ ракети:

Калібр і довжина: 40 мм і 400 мм;

Загальна маса: 1,2 кг;

Бойова частина: 0,5 кг, осколково-фугасна;

Швидкість польоту: 250 м/с;

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Ефективна дальність: близько 300 метрів.

Боєприпас оснащений неконтактним підривачем і системою самоліквідації. За точність ураження відповідають балістичний обчислювач і алгоритми штучного інтелекту, що розпізнають ціль. Також комплекс інтегрується із системами бойового управління ППО.

Ракетні прискорювачі для дронів

Паралельно Rannon створює твердопаливні стартові прискорювачі (RATO) для безпілотників літакового типу та дронів-перехоплювачів. Система адаптується до ваги конкретного апарата й дає змогу запускати БПЛА без дорогих катапульт або спеціальної інфраструктури. Це заощаджує заряд батарей або пальне під час зльоту, збільшуючи дальність польоту й максимальне корисне навантаження.

Головні історії дня

Обидві розробки перебувають на стадії прототипів, серійне виробництво поки не розпочато. Перші випробування стартових прискорювачів заплановані на січень, а завершити доопрацювання антидронових ракет компанія розраховує до середини наступного року. За словами розробників, систему відправлять в Україну лише після повного налагодження на полігонах.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Європейський Союз виділить Україні ще 1 млрд євро на військову допомогу у межах Європейського фонду миру (EPF). Кошти використають для спільної закупівлі летального та нелетального обладнання для Збройних сил України. Постачання мають завершити до кінця 2027 року.