У Китаї випробували найбільший у світі вантажний безпілотник W5000: що про нього відомо

Китайська компанія Air White Whale провела перший випробувальний політ вантажного безпілотника W5000, який розробники називають найбільшим у світі літаком такого типу за максимальною вантажопідйомністю. Апарат здатний перевозити до 5 тонн вантажу на відстань до 2600 км.

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Під час першого польоту він перебував у повітрі 30 хвилин і виконав усі заплановані маневри. Про це повідомила адміністрація міста Чанчжоу через державне агентство Xinhua.

Як пройшли випробування W5000

Перший випробувальний політ безпілотника відбувся 14 листопада на аеродромі Отог-Цяньці в автономному районі Внутрішня Монголія.

Літак розігнався приблизно на 600 метрів злітно-посадкової смуги, після чого відірвався від землі та набрав висоту 1000 метрів над аеродромом.

Протягом 30-хвилинного польоту W5000 виконав набір висоти, горизонтальний політ, чотири розвороти, зниження та посадку. Під час набору висоти приладова швидкість становила близько 220 км/год, а вертикальна – 5 м/с.

Основною метою випробування була перевірка стійкості управління літаком, роботи силової установки, авіоніки, систем автоматичного керування та наземного контролю. Усі заплановані етапи завершилися успішно.

Які характеристики має вантажний безпілотник

W5000 розробили для регіональних вантажних перевезень. Його максимальна злітна маса становить 10,8 тонни, а корисне навантаження може сягати 5 тонн. Заявлена виробником дальність польоту – до 2600 км.

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Довжина літака становить 22,89 метра, а розмах крила – 22,7 метра. Об'єм вантажного відсіку перевищує 65 кубічних метрів. Це дозволяє перевозити стандартні авіаційні вантажні контейнери та палети.

Безпілотник оснащений двома турбогвинтовими двигунами китайського виробництва. У конструкції фюзеляжу широко використовують композитні матеріали на основі вуглецевого волокна, що дає змогу зменшити масу літака.

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Як керуватимуть W5000 і скільки коштуватимуть перевезення

Літак використовує автономну систему керування польотом, за роботою якої стежать оператори із наземного пункту. Його планують експлуатувати на цивільних аеродромах і в аеропортах загальної авіації.

Засновник і генеральний директор Air White Whale Ху Чженьдун заявив, що відсутність пілотів і пов'язаного з ними обладнання дозволить суттєво знизити витрати на перевезення.

За його словами, вартість транспортування однієї тонни вантажу на кілометр може бути більш ніж на 60% нижчою, ніж у традиційних пілотованих вантажних літаків аналогічного класу.

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Коли W5000 планують запустити в комерційну експлуатацію

Перший повнорозмірний зразок безпілотника отримав назву Longcheng-1. Його складання завершили в жовтні 2024 року на підприємстві в Чанчжоу.

До першого польоту літак пройшов серію наземних випробувань конструкції, систем управління та бортового обладнання.

Наразі компанія повідомляє про 835 попередніх замовлень на W5000. Початок комерційної експлуатації запланований на кінець 2027 року – після завершення необхідних випробувань і сертифікації.

Як повідомляв OBOZ.UA, американська компанія Kratos назвала орієнтовну вартість безпілотного винищувача XQ-58A Valkyrie. Залежно від конфігурації його ціна становитиме від 6 до 8 млн доларів, що робить апарат відносно недорогим у своєму класі.