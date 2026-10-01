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У Китаї ввели обмеження з виїзду за кордон  для ШІ-фахівців та їх родин: що відбувається

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 хв
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У Китаї ввели обмеження з виїзду за кордон  для ШІ-фахівців та їх родин: що відбувається
Китай побоюється витоку технологій
Джерело: scmp

Китай розширив обмеження на виїзд за кордон для провідних фахівців у галузі штучного інтелекту з приватних компаній. Нові правила також можуть поширюватися на членів їхніх сімей, зокрема подружжя та дітей.

Відповідні заходи спрямовані на запобігання відтоку критично важливих технологій, знань та інформації за межі країни. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Кого стосуються нові обмеження

За словами джерел, китайські урядові відомства нещодавно почали інформувати окремих людей про розширені обмеження. Йдеться, зокрема, про відомих засновників стартапів та керівників стратегічно важливих компаній у сфері штучного інтелекту.

Прямі родичі деяких керівників компаній, які займаються ШІ та розробкою мікросхем, тепер мають отримувати дозвіл Пекіна перед виїздом за кордон навіть на короткі поїздки. Робота цих фахівців, за даними джерел, вважається важливою для державної безпеки.

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Водночас наразі неясно, чи мають усі сім'ї таких фахівців дотримуватися нових правил.

Китай побоюється витоку технологій

Нові заходи розширюють уже наявні обмеження на свободу пересування впливових китайських фахівців у технологічній сфері. До цієї категорії входять підприємці, дослідники та керівники компаній.

Це не означає повної заборони на закордонні поїздки, однак нові вимоги можуть додатково стримувати технологічний сектор Китаю.

Як повідомляв Bloomberg у травні, з початку року Китай уже обмежує закордонні поїздки провідних фахівців із ШІ приватних компаній, зокрема Alibaba Group Holding Ltd. і DeepSeek. Так Пекін прагне захистити свої технології на тлі розвитку ШІ та виробництва мікросхем.

За словами джерел, Пекін планує поступово розширювати список людей, яких стосуватимуться обмеження. Двоє співрозмовників повідомили, що урядові відомства вже поінформували кількох людей про необхідність погоджувати закордонні поїздки членів їхніх сімей.

Обмеження діють і для інших стратегічних фахівців

Протягом багатьох років Пекін обмежував закордонні поїздки ключових співробітників – від відомих університетських дослідників до вчених-ядерників та керівників державних компаній. Ці обмеження також стосувалися їхніх сімей.

Тепер уряд цілеспрямовано поширює таку практику на приватний сектор. Висококваліфіковані інженери у сфері штучного інтелекту та технологій розглядаються як стратегічні активи для китайської економіки.

Більшість китайських висококласних фахівців із ШІ сформувалася вже після появи ChatGPT. Вони переважно працюють у технологічних гігантах країни або приватних стартапах.

Окремо Китай запроваджує правила, які набрали чинності 15 вересня, для забезпечення дотримання заборон на виїзд у справах, пов'язаних, зокрема, з кримінальними розслідуваннями та потенційними порушеннями промислової й технологічної безпеки.

Історія з Manus посилила побоювання Пекіна

Побоювання китайських чиновників щодо можливого відтоку технологій та фахівців посилилися після придбання компанією Meta Platforms Inc. стартапу Manus за 2 мільярди доларів.

У результаті китайський уряд наказав американській компанії розірвати угоду. Після цього Пекін також вжив заходів щодо обмеження американських інвестицій у чутливі технологічні компанії.

Водночас, за даними Bloomberg, нові обмеження на пересування фахівців із ШІ не обов'язково безпосередньо пов'язані з історією Manus. Однак запобігання витоку технологій залишається одним із ключових завдань китайської політики.

Така політика може створити для інженерів із глобальними кар'єрними амбіціями вибір між роботою в Китаї та можливістю поїхати за кордон на ранніх етапах професійного розвитку.

Як повідомляв OBOZ.UA, Китай обрав відмінний від США підхід до розвитку штучного інтелекту. Пекін прагне широко впроваджувати ШІ в економіці та суспільстві, зберігаючи державний контроль над технологією, тоді як Вашингтон робить основну ставку на створення дедалі потужніших моделей.

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КитайШтучний інтелект (ШІ)
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