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У Китаї відреагували на спалах чуми в Росії

Іван Черленський
Іван Черленський
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У Китаї відреагували на спалах чуми в Росії
Пекін зробив першу заяву після повідомлень про чуму в РФ. Джерело: GettyImages

Китай вперше офіційно відреагував на повідомлення про ймовірний спалах легеневої чуми в Іркутській області Росії. Заява Пекіна пролунала на тлі зростання у світі занепокоєння щодо інфекційних захворювань.

Про це повідомило Bloomberg. Видання зазначило, що китайські державні ЗМІ приділили цій ситуації обмежену увагу.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь, відповідаючи на запитання, чи повідомляла Москва Пекіну про те, що сталося, заявив: "Китай і Росія підтримують тісний зв'язок та співпрацю у сфері профілактики інфекційних захворювань і боротьби з ними, зокрема чуми".

Повідомлення про можливий спалах з'явилися після того, як минулого тижня померла 28-річна співробітниця Іркутського протичумного інституту. Місцева влада після цього повідомила про госпіталізацію майже 200 людей, які могли контактувати з нею, для медичного спостереження.

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Близько місяця тому Іркутський протичумний інститут завершив спільні з Китаєм навчання з реагування на надзвичайні ситуації, присвячені боротьбі зі спалахами інфекційних захворювань. Тоді російські та китайські дослідники також обговорили способи моніторингу й контролю поширення хвороб у прикордонних регіонах.

Іркутська область розташована на північ від Монголії та не межує безпосередньо з Китаєм. Водночас Іркутськ є важливим транспортним вузлом, який має регулярне авіаційне та залізничне сполучення з китайськими містами.

7 жовтня Міністерство охорони здоров'я Монголії заявило, що оцінює пов'язаний із ситуацією ризик як "низький". У відомстві додали, що разом із відповідними органами продовжать стежити за ситуацією та вживати заходів для забезпечення безпеки.

Кремль і Росспоживнагляд заперечують наявність небезпечного захворювання та називають інформацію про чуму "чутками". За непідтвердженими даними місцевих ЗМІ, лаборантка могла розбити пробірку з бактерією, яка спричиняє чуму. Офіційно ж у Росії причиною її смерті називають пневмонію "невідомого" походження.

Чума – гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє бактерія Yersinia pestis. Вона має три основні форми – бубонну, септичну та легеневу. Остання вважається особливо небезпечною, оскільки може передаватися від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

У минулому чума спричиняла пандемії, які забрали життя десятків мільйонів людей у всьому світі. Нині випадки зараження людей трапляються рідко, а захворювання зазвичай піддається лікуванню антибіотиками.

Раніше повідомлялося, що після смерті 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту щонайменше 60 працівників установи відправили на карантин. За даними The Times, жінка могла контактувати з пробіркою, що містила збудник легеневої чуми. Російські чиновники цю версію не підтвердили, заявивши, що причиною смерті стала нібито пневмонія "невідомої етіології".

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