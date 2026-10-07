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У Квебеку на виборах перемогла партія, яка хоче відокремлення провінції від Канади: обіцяють оголосити референдум

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
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У Квебеку на виборах перемогла партія, яка хоче відокремлення провінції від Канади: обіцяють оголосити референдум
Канада дебютує на пісенному конкурсі у 2027 році. Джерело: pexels

Квебецька партія, яка виступає за суверенітет і відокремлення переважно франкомовного Квебеку від Канади, перемогла на провінційних парламентських виборах. Її лідер Пол Сент-П’єр Пламондон уже пообіцяв провести референдум про незалежність провінції у 2029 або 2030 році.

Про результати голосування повідомляє телерадіомовна компанія CBC із посиланням на офіційні дані підрахунку голосів. За підсумками виборів Квебецька партія отримала 59 мандатів із 127, тоді як Ліберальна партія здобула 40 місць.

У Квебеку на виборах перемогла партія, яка хоче відокремлення провінції від Канади: обіцяють оголосити референдум

Квебецька партія отримала 59 мандатів. Джерело: cbc.ca

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Попри перемогу, Квебецька партія не отримала самостійної більшості в парламенті. Для формування більшості їй доведеться домовлятися з іншими політичними силами.

Третє місце посіла Консервативна партія, яка отримала 19 мандатів. Ліва партія "Квебецька солідарність" здобула дев’ять місць.

Особливість місцевої виборчої системи дозволила переможцям отримати 59 мандатів, набравши лише 28% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Прем’єрка програла

Чинна прем’єр-міністерка Квебеку Крістін Фрешет також програла вибори у своєму окрузі. Її партія, яка очолювала уряд провінції протягом останніх восьми років, за підсумками голосування не отримала жодного мандата.

Лідер Квебецької партії Пол Сент-П’єр Пламондон заявив, що планує організувати референдум щодо відокремлення Квебеку від Канади у 2029 або 2030 році. Водночас він зазначив, що не виноситиме це питання на обговорення, поки Дональд Трамп обіймає посаду президента США.

Крім ідеї суверенітету Квебеку, партія виступає за обмеження імміграції та посилення ролі французької мови.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у Канаді можуть надати українським біженцям статус постійних резидентів.

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