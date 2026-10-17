У КНДР заявили про випробування високоточних торпед з використанням Ш: що відомо про розробку

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Яке житло пропонують українцямВ Ужгороді задорого під видом квартир здають навіть комори без ремонту та меблів: що відбувається на ринку орендиІлюстрація - електроенергія, ЛЕПВ Україні графіки відключення електроенергії діють не усюди: в якому місті найгірша ситуаціяУ Конгрес США внесли законопроєкт, який може заблокувати угоду Трампа з Путіним щодо дизелюУ Конгрес США внесли законопроєкт, який може заблокувати угоду Трампа з Путіним щодо дизелюРосія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світломРосія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світломСили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані Генштабу"На кону наша безпека": Макрон відповів Ле Пен на заяви про припинення допомоги Україні"На кону наша безпека": Макрон відповів Ле Пен на заяви про припинення допомоги УкраїніТрамп підписав указ про скасування санкцій проти Росії, передбачених "законом Грема": Блюменталь різко відреагувавТрамп підписав указ про скасування санкцій проти Росії, передбачених "законом Грема": Блюменталь різко відреагував"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. Відео"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. ВідеоВодій подав позовПоліція оштрафувала п'яного водія: він подав позов на 50 тис. грн, бо алкотестер міг бути нестерильнимРосія атакувала Україну балістикою та крилатими ракетами, запустила понад 300 БпЛА, сили ППО збили 293 цілі: є наслідки в областяхРосія атакувала Україну балістикою та крилатими ракетами, запустила понад 300 БпЛА, сили ППО збили 293 цілі: є наслідки в областях

У КНДР заявили про випробування високоточних торпед з використанням Ш: що відомо про розробку

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
icon 294
У КНДР заявили про випробування високоточних торпед з використанням Ш: що відомо про розробку
КНДР посилює військово-морські сили. Джерело: Yonhap

Північна Корея заявила про випробування надшвидкісної торпедної системи "Зам-2.0" із використанням штучного інтелекту. За даними Пхеньяна, технологію застосовують для виявлення цілей і наведення торпеди.

У КНДР назвали випробування значним кроком у розвитку військово-морських сил. Про це повідомляє Yonhap.

Що відомо про випробування

Випробувальний запуск торпедної системи "Зам-2.0" відбувся в четвер. Ключові посадовці Міністерства національної оборони КНДР назвали його "великим успіхом, який передбачив значні зміни у фактичному розвитку військово-морського флоту".

За даними агентства, випробування підтвердило ефективність технологій підвищення продуктивності рухових установок і характеристик ракетних двигунів. За останні п'ять років у країні провели понад 180 подібних випробувань.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 10,4 т.
У Метрополітен-опері в Нью-Йорку сотні людей заспівали гімн України: як це було. Відео
icon 10,4 т.
У Метрополітен-опері в Нью-Йорку сотні людей заспівали гімн України: як це було. Відео
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 6,4 т.
"Не маємо підривати власну оборону": у Греції виправдались, чому не передадуть Україні ракети Patriot
icon 6,4 т.
"Не маємо підривати власну оборону": у Греції виправдались, чому не передадуть Україні ракети Patriot
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 3,4 т.
Моторошна знахідка на дні озера: у США ідентифікували тіло, яке роками пролежало в діжці
icon 3,4 т.
Моторошна знахідка на дні озера: у США ідентифікували тіло, яке роками пролежало в діжці

КНДР посилює військово-морські сили

У середу Пхеньян запустив два типи стратегічних крилатих ракет із 3000-тонного підводного човна у Східному морі.

Також нещодавно у КНДР ввели в дію два 5000-тонні есмінці – "Чхве Хен" і "Кан Кон". Перший розмістили у Західному морі, другий – у Східному.

У КНДР заявили про випробування високоточних торпед з використанням Ш: що відомо про розробку

Північна Корея заявила про випробування надшвидкісної торпедної системи «Зам-2.0». Джерело: Yonhap

Як повідомляв OBOZ.UA, Північна Корея провела чергові навчання зі запуску стратегічної ракети середньої дальності. Гіперзвукова ракета, випущена зі східного регіону КНДР, пролетіла 1000 км у північно-східному напрямку та уразила умовну ціль в акваторії Японського моря.

Схожі теми
Північна КореяракетиШтучний інтелект (ШІ)
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись