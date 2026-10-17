У КНДР заявили про випробування високоточних торпед з використанням Ш: що відомо про розробку

Північна Корея заявила про випробування надшвидкісної торпедної системи "Зам-2.0" із використанням штучного інтелекту. За даними Пхеньяна, технологію застосовують для виявлення цілей і наведення торпеди.

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У КНДР назвали випробування значним кроком у розвитку військово-морських сил. Про це повідомляє Yonhap.

Що відомо про випробування

Випробувальний запуск торпедної системи "Зам-2.0" відбувся в четвер. Ключові посадовці Міністерства національної оборони КНДР назвали його "великим успіхом, який передбачив значні зміни у фактичному розвитку військово-морського флоту".

За даними агентства, випробування підтвердило ефективність технологій підвищення продуктивності рухових установок і характеристик ракетних двигунів. За останні п'ять років у країні провели понад 180 подібних випробувань.

КНДР посилює військово-морські сили

У середу Пхеньян запустив два типи стратегічних крилатих ракет із 3000-тонного підводного човна у Східному морі.

Також нещодавно у КНДР ввели в дію два 5000-тонні есмінці – "Чхве Хен" і "Кан Кон". Перший розмістили у Західному морі, другий – у Східному.

Як повідомляв OBOZ.UA, Північна Корея провела чергові навчання зі запуску стратегічної ракети середньої дальності. Гіперзвукова ракета, випущена зі східного регіону КНДР, пролетіла 1000 км у північно-східному напрямку та уразила умовну ціль в акваторії Японського моря.