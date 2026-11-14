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У Канаді також спалахнули масові протести: тисячі студентів вийшли на вулиці. Усі деталі

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
1,3 т.
У Канаді також спалахнули масові протести: тисячі студентів вийшли на вулиці. Усі деталі
У Монреалі тисячі студентів вийшли на вулиці. Джерело: Guillaume Levasseur Le Devoir

Тиждень у канадському Монреалі було завершено масовими студентськими протестами проти скорочення фінансування освіти та зростання вартості життя. Масові мітинги в місті, в яких прийняло участь до п’яти тисяч людей, завершилися сутичками з поліцією, застосуванням сльозогінного газу, та затриманням трьох протестуючих.

Загалом, як стверджують організатори, по країні до "студентського страйку" долучилися близько 100 тисяч студентів. Позицію канадської влади, яка відзвітувала, що "уважно спостерігає" за ситуацією, суспільство розкритикувало і закликало прийняти більш жорсткі заходи.

Що було в Монреалі

В Монреалі акція протесту була узгоджена з місцевою владою. Хода студентів мирно рухалася вулицями з плакатами та гаслами. Та після 16:00, офіційного закінчення акції, частина демонстрантів не розійшлася. Натомість протестуючі почали кидати в поліцейських каміння, бляшанки та піротехнічні засоби.

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У відповідь правоохоронці використали сльозогінний газ і перцеві балончики, після чого натовп розділився на кілька груп.

У Канаді також спалахнули масові протести: тисячі студентів вийшли на вулиці. Усі деталі

У Монреалі студенти також вийшли на протести. Джерело: Guillaume Levasseur Le Devoir

За даними SPVM, поліцейської служби Монреаля, було зафіксовано вісім випадків вандалізму – спроб пошкодження будівель та автомобілів. Під час сутичок ніхто з протестуючих не постраждав. А ось один правоохоронець "отримав травми після падіння з велосипеда", заявили в поліції, не уточнюючи обставини падіння.

У Канаді також спалахнули масові протести: тисячі студентів вийшли на вулиці. Усі деталі

У Монреалі студенти також вийшли на протести. Джерело: Guillaume Levasseur Le Devoir

В SPVM підтвердили арешт трьох протестуючих "за спроби збройного нападу на поліцейських". Правоохоронці уточнили, що йдеться про випадки нападів з камінням та піротехнікою в руках.

У Канаді також спалахнули масові протести: тисячі студентів вийшли на вулиці. Усі деталі

У Монреалі студенти також вийшли на протести. Джерело: Guillaume Levasseur Le Devoir

Що кажуть протестуючі і влада

Вимоги протестуючих в Канаді ідентичні вимогам французької молоді. А саме – канадські студенти вимагають збільшити фінансування університетів і коледжів, зробити освіту доступнішою, оплачувати стажування та реформувати державну фінансову допомогу. Також вони виступають проти високої вартості оренди й продуктів.

У Канаді також спалахнули масові протести: тисячі студентів вийшли на вулиці. Усі деталі

У Монреалі студенти також вийшли на протести. Джерело: Guillaume Levasseur Le Devoir

На 21 листопада протестуючі планують оголошення "безстрокового загального страйку", якщо влада до них не дослухається.

Своєю чергою міністри внутрішньої безпеки та вищої освіти відповіли протестуючим. Вони заявили, що "повністю визнають право студенток і студентів мобілізуватися та висловлювати свою позицію", і загалом "студентський рух заслуговує на те, щоб до нього дослухалися".

У Канаді також спалахнули масові протести: тисячі студентів вийшли на вулиці. Усі деталі

У Монреалі студенти також вийшли на протести. Джерело: Guillaume Levasseur Le Devoir

"Втім, необхідно чітко розмежувати законну студентську мобілізацію та акти насильства і вандалізму. Неприйнятно, щоб будь-хто використовував цей рух для скоєння актів руйнування. Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією", – заявили міністри.

У Канаді також спалахнули масові протести: тисячі студентів вийшли на вулиці. Усі деталі

Допис міністра внутрішньої безпеки країни. Джерело: скриншот

Між іншим, така виважена позиція, судячи з більшості відгуків пересічних канадців, суспільству не до вподоби. Люди вимагають від влади "нульової толерантності до вандалів" і значно більш жорсткого реагування.

Протести студентів в світі

Нагадаємо, що в останній день жовтня Францію охопила третя хвиля масових протестів, у яких взяли участь близько 320 тисяч людей. Більшість акцій спочатку проходила мирно, однак увечері в Парижі та інших містах спалахнули сутички з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ, кийки та світлошумові гранати.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час масових протестів у французькому Ліможі учасники заворушень підпалили історичну будівлю мерії, зведену наприкінці XIX століття. Вогонь охопив дах споруди, а згодом обвалилася її 43-метрова дзвіниця, якій було 143 роки.

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