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У Гонконгу очікують аномальне похолодання до +16 °C: чому цей прогноз спричинив паніку

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
261
У Гонконгу очікують аномальне похолодання до +16 °C: чому цей прогноз спричинив паніку
Попереджають про особливу небезпеку для літніх людей. Джерело: Sam Tsang

У Гонконгу на початку наступного тижня очікують помітне похолодання. За прогнозом місцевої обсерваторії, у вівторок температура повітря може опуститися до +18 °C, а сильний мусон принесе в регіон прохолодну погоду.

Як пише місцеве видання South China Morning Post, холодний фронт почне впливати на південь Китаю вже в понеділок. Через це посилиться північний вітер, а температура в Гонконгу та сусідніх районах помітно знизиться.

Без опалення

До похолодання місцеві жителі готуються заздалегідь. Одна з причин такої реакції – особливості житлового фонду Гонконгу, де в будинках немає центрального опалення. Тому навіть температура, яка для багатьох європейців здається цілком комфортною, може створювати незручності для тих, хто звик до теплого клімату.

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Мешканці вже дістають пуховики, теплі куртки та шапки. Окремо Обсерваторія Гонконгу закликала подбати про літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання, оскільки різка зміна погоди може становити для них додатковий ризик.

Коли буде холодно

За дев'ятиденним прогнозом Обсерваторії Гонконгу, протягом вихідних температура триматиметься в межах +25…+29 °C. Однак уже в понеділок стовпчики термометрів можуть опуститися до +20 °C, а у вівторок – до +18 °C.

Надалі мінімальна температура поступово підвищуватиметься і до наступних вихідних становитиме близько +24 °C.

Синоптики пояснюють зміну погоди впливом потужного північно-східного мусону. Він охопить узбережжя провінції Гуандун упродовж вихідних, а в понеділок холодний фронт переміститься через узбережжя південного Китаю.

У середині наступного тижня в провінції Гуандун очікують переважно суху та ясну погоду. У внутрішніх районах вранці буде прохолодно, а різниця між денною та нічною температурою стане досить відчутною.

Водночас на наступні вихідні метеорологи прогнозують нові атмосферні збурення, які можуть принести дощі на південь Китаю.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україну після похолодання ще ввірветься тепло. Так, синоптикиня розповіла про зміни погоди.

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