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У гендиректора Bugatti викрали особисте авто за 2,4 млн євро: він наздоганяв зловмисника на Porsche

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
1,6 т.
У гендиректора Bugatti викрали особисте авто за 2,4 млн євро: він наздоганяв зловмисника на Porsche
Мате Римац біля свого Bugatti Chiron, який викрали поблизу Загреба. Джерело: Скриншот

Поблизу Загреба 29 жовтня викрали особистий Bugatti Chiron генерального директора компанії Мате Римаца. Машину вартістю 2,4 млн євро згодом знайшли в Австрії, а сам Римац вирушив навздогін за викрадачем на Porsche 911.

Про інцидент повідомило видання France 24 із посиланням на заяви Мате Римаца. За даними журналістів, підозрюваним виявився громадянин Хорватії віком близько 35 років.

Chiron викрали з виробничо-технологічного комплексу Bugatti Rimac неподалік Загреба. Про зникнення машини стало відомо після того, як хтось попередив працівників компанії, що невідома людина поїхала на ній.

Римац негайно зв'язався з поліцією та за допомогою телеметричної системи почав відстежувати Chiron, який прямував у бік Словенії. Паралельно він вирушив навздогін за викрадачем на власному Porsche 911.

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Дані про маршрут машини передавали правоохоронцям у груповому чаті. Завдяки цьому австрійські поліцейські змогли встановити її місцезнаходження та затримати підозрюваного.

Пізніше Римац зустрівся із затриманим у поліцейській дільниці в Австрії. Той пояснив, що прийшов до компанії в пошуках роботи, але, побачивши ключі в салоні, вирішив забрати Chiron.

Римац зізнався, що протягом багатьох років залишав ключі всередині своїх машин, зокрема Chiron і Nevera. Він робив це, оскільки вважав Хорватію настільки безпечною країною, що не бачив у цьому ризику. Однак після викрадення пообіцяв більше так не робити.

Попри те, що гендиректор не збирається висувати претензії викрадачеві, він зауважив: через високу вартість Chiron чоловікові все одно загрожує відповідальність.

"Сам факт того, що він викрав Bugatti, особливо саме цей, дав мені зрозуміти, що в цього хлопця є проблеми", – сказав Римац.

Викрадений Chiron зазнав певних пошкоджень, проте його відремонтують.

Модель потужністю 1500 кінських сил дебютувала на Женевському міжнародному автосалоні у 2016 році. Її максимальну швидкість Bugatti обмежила до 420 км/год.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні судитимуть п'ятьох учасників міжнародної злочинної організації, які входили до її української ланки та викрадали елітні автомобілі в країнах ЄС. За даними слідства, вони орендували дорогі машини за підробленими документами, а потім передавали їх для подальшого продажу, легалізації або розбирання на запчастини.

Загалом мережа налічувала понад 50 учасників із різних країн. Викрадені авто після зміни ідентифікаційних даних і переобладнання, зокрема, продавали на ринках Близького Сходу та Азії.

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автоугониавтовикраденняBugattiPorscheХорватія
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