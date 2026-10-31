У гендиректора Bugatti викрали особисте авто за 2,4 млн євро: він наздоганяв зловмисника на Porsche

Поблизу Загреба 29 жовтня викрали особистий Bugatti Chiron генерального директора компанії Мате Римаца. Машину вартістю 2,4 млн євро згодом знайшли в Австрії, а сам Римац вирушив навздогін за викрадачем на Porsche 911.

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Про інцидент повідомило видання France 24 із посиланням на заяви Мате Римаца. За даними журналістів, підозрюваним виявився громадянин Хорватії віком близько 35 років.

Chiron викрали з виробничо-технологічного комплексу Bugatti Rimac неподалік Загреба. Про зникнення машини стало відомо після того, як хтось попередив працівників компанії, що невідома людина поїхала на ній.

Римац негайно зв'язався з поліцією та за допомогою телеметричної системи почав відстежувати Chiron, який прямував у бік Словенії. Паралельно він вирушив навздогін за викрадачем на власному Porsche 911.

Дані про маршрут машини передавали правоохоронцям у груповому чаті. Завдяки цьому австрійські поліцейські змогли встановити її місцезнаходження та затримати підозрюваного.

Пізніше Римац зустрівся із затриманим у поліцейській дільниці в Австрії. Той пояснив, що прийшов до компанії в пошуках роботи, але, побачивши ключі в салоні, вирішив забрати Chiron.

Римац зізнався, що протягом багатьох років залишав ключі всередині своїх машин, зокрема Chiron і Nevera. Він робив це, оскільки вважав Хорватію настільки безпечною країною, що не бачив у цьому ризику. Однак після викрадення пообіцяв більше так не робити.

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Попри те, що гендиректор не збирається висувати претензії викрадачеві, він зауважив: через високу вартість Chiron чоловікові все одно загрожує відповідальність.

"Сам факт того, що він викрав Bugatti, особливо саме цей, дав мені зрозуміти, що в цього хлопця є проблеми", – сказав Римац.

Викрадений Chiron зазнав певних пошкоджень, проте його відремонтують.

Модель потужністю 1500 кінських сил дебютувала на Женевському міжнародному автосалоні у 2016 році. Її максимальну швидкість Bugatti обмежила до 420 км/год.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні судитимуть п'ятьох учасників міжнародної злочинної організації, які входили до її української ланки та викрадали елітні автомобілі в країнах ЄС. За даними слідства, вони орендували дорогі машини за підробленими документами, а потім передавали їх для подальшого продажу, легалізації або розбирання на запчастини.

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