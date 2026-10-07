У Франції з музею викрали 150-кілограмову обкладинку авторства Сальвадора Далі: чим вона унікальна

У французькому місті Іссуарі викрали бронзову обкладинку "Книги Одкровення", дизайн якої створив художник Сальвадор Далі. Унікальний витвір мистецтва важить 150 кілограмів і прикрашений золотом та дорогоцінним камінням.

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Про це повідомляє Le Monde. Поліція вже розпочала розслідування.

Унікальна книга має незвичайну історію

За інформацією прокуратури, крадіжка сталася в ніч із 4 на 5 жовтня.

Історія унікального видання розпочалася у 1958 році, коли видавець Жозеф Форе створив проєкт книги за мотивами Євангелія від Івана.

Над нею працювали 14 відомих митців і письменників ХХ століття, а Сальвадор Далі розробив для видання масивну бронзову обкладинку. Її прикрасили золотом, дорогоцінним камінням і морськими мушлями, а вага становить 150 кілограмів (загальна маса книги 210 кілограмів).

У 1961–1972 роках книгу майже 150 разів експонували на виставках у різних країнах. Згодом вона зникла з поля зору, опинилася у Швейцарії, а пізніше її придбали японські колекціонери.

У 2003 році видання купив керівник компанії з реставрації творів мистецтва в Іссуарі Крістіан Каруцос.

Викрадений експонат вважали частиною спадщини Франції

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Власник не розкривав актуальну вартість видання, однак зазначав, що у 1958 році його оцінювали у 2 мільйони франків (304 898 євро), що на той час робило книгу найдорожчою у світі. В Іссуарі планували представити відвідувачам бронзову обкладинку та частину пергаментних сторінок у центрі сучасного мистецтва.

"Це робота приватного власника, який мав невеликий приватний музей сучасного мистецтва, де зберігалися інші, менш цінні роботи. Збитки "неоціненні", і "це робота всього життя", – наголосив мер Іссуара Бертран Барро.

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Посадовець додав, що власник музею сильно переживає через втрату цінного експоната, який вважає частиною французької культурної спадщини.

Наразі невідомо, чи потрапили злочинці до музею шляхом злому. Розслідуванням крадіжки займається жандармерія Клермон-Феррана.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року у всесвітньо відомому музеї Парижу, Луврі, сталося пограбування: зловмисники поцупили коштовності з колекції Наполеона та імператриці.

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку 2025 року стало відомо, що журналісти ідентифікували окупантів, які керували пограбуванням двох музеїв Херсона перед втечею восени 2022 року. Тоді загарбники вивезли з Херсонщини понад 33 тисячі історичних артефактів та творів мистецтва, що є найбільшим пограбуванням музеїв у Європі з часів Другої світової.