У Франції використали український досвід війни для оснащення вертольотів дронами: що відомо

Французька армія зробила важливий крок у розвитку систем протиповітряної оборони, адаптуючи сучасні технології та досвід бойових дій в Україні. 4-та авіаційна бойова бригада розпочала інтеграцію безпілотних перехоплювачів до складу вертолітних підрозділів.

Відео дня

Перший дрон-перехоплювач уже успішно здійснив свій дебютний політ, відкривши нову сторінку в тактиці боротьби з безпілотними загрозами. Про це повідомляє видання Forces Operations Blog.

Ключовим чинником розвитку програми стало опанування досвіду застосування FPV-дронів і безпілотних перехоплювачів у реальних бойових умовах в Україні. Крім того, 3-й бойовий вертолітний полк нещодавно взяв участь у серії обмінів досвідом із повітряно-десантними військами Великої Британії, які активно впроваджують технології БПЛА.

Експерименти з дронами

Проєктом інтеграції дронів активно займається 3-й вертолітний полк, дислокований в Етені. На початку 2026 року на озброєння полку надійшов перехоплювач AST78 від французького виробника Asterodyn.

Наразі цю та інші безпілотні системи розглядають для застосування в 4-й авіаційній бойовій бригаді, а також, у більш конфіденційному режимі, у 4-му вертолітному полку спеціального призначення.

РЕКЛАМА

Наразі навчання пройшли два пілоти БПЛА. Під час випробувань безпілотники тестували як на суші, так і в повітрі спільно з вертольотами Gazelle і Caiman.

За час експериментів екіпажі напрацювали 40 льотних годин. В одному зі сценаріїв дрон AST78 і вертоліт Gazelle здійснили спільний політ на відстань 12 км, розвинувши швидкість до 280 км/год.

Тактичні переваги

Наступний ключовий етап заплановано на початок 2027 року. На острові Левант, у випробувальному центрі ракетного озброєння DGA, відбудуться перші стрільби та випробування з перехоплення безпілотника з нерухомим крилом. Військові вже відпрацювали процедури скидання, ознайомлення з комплексом і наведення на ціль.

Головні історії дня

Хоча розробка поки має експериментальний характер, війна в Україні та події на Близькому Сході прискорили пошук нових рішень для ППО. Запуск перехоплювачів із вертольотів із повітря дає змогу суттєво збільшити дальність дії порівняно зі стандартним озброєнням – ракетами MISTRAL 3, 30-мм гарматою вертольота Tiger і бортовими кулеметами.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, українські фахівці розробили новий дрон-перехоплювач, призначений для знищення ворожих реактивних ударних безпілотників. Новий зразок озброєння вже успішно пройшов бойове застосування.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні вже шість оборонних компаній серійно виробляють мініатюрні турбореактивні двигуни для дронів. Ще 11 стартапів займаються відповідними розробками і також потенційно можуть найближчим часом перейти до виробництва.