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У Франції тривають масштабні протести: мобілізовано 70 тисяч поліцейських

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
798
У Франції тривають масштабні протести: мобілізовано 70 тисяч поліцейських
У Франції тривають масштабні протести. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Коаліція, що об’єднала рух "Жовті жилети", найбільші профспілки, студентські організації та правозахисників, знову вивела людей на вулиці по всій Франції. Протестувальники нібито вимагають поліпшення умов навчання, підвищення купівельної спроможності та захисту громадянських свобод.

Як і попередні рази, акції протесту супроводжуються масовими заворушеннями, знищенням майна, мародерством і зіткненнями з правоохоронцями. Про це повідомляє France 24.

Епіцентр хаосу в Орлеані

Через побоювання повторення мародерства й вандалізму, подібних до заворушень минулих вихідних, влада країни перекинула для забезпечення порядку 70 тис. співробітників поліції та жандармерії.

Центром протестів 24 жовтня стало місто Орлеан, де в цей час проходив з’їзд ультраправої партії "Національне об’єднання". За даними місцевої префектури, вже до полудня проти з’їзду зібралося близько 11 тис. людей.

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До маршу активно долучилися лідери лівих партій, студенти, профспілки, а також великі неурядові організації, зокрема Amnesty International.

Причини невдоволення

Хвиля "студентських протестів" спалахнула понад місяць тому. Спочатку причинами стали погані умови навчання в середніх школах, гострий дефіцит учителів, перевантажений темп навчального дня та зростання нерівності між приватною і державною освітою.

Відтоді локальне невдоволення переросло в повномасштабну загальнонаціональну мобілізацію. Організатори акцій різко розкритикували дії влади, засудивши "авторитарний ухил" президента Еммануеля Макрона та закликавши громадян стати на захист основних прав і свобод.

У Франції тривають масштабні протести: мобілізовано 70 тисяч поліцейських

Поліція вийшла на боротьбу проти мітингів. Джерело: Національна поліція Франції

У Франції тривають масштабні протести: мобілізовано 70 тисяч поліцейських

Поліція мобілізувала тисячі людей. Джерело: Національна поліція Франції

Додаткову напругу викликали дії паризької поліції. Члени переважно сільського руху "Жовті жилети" обурилися й відмовилися підкоритися припису змінити раніше затверджений маршрут профспілкового маршу та перенести його з центру на околицю столиці.

Анонс нових акцій на 31 жовтня

Активісти руху "Жовті жилети" та їхні союзники не збираються зупинятися й уже закликали провести черговий етап протестів 31 жовтня.

Організатори планують нові мітинги та сидячі страйки біля будівель парламенту й міських адміністрацій по всій країні. Координатор "Жовтих жилетів" заявив, що вони "протестуватимуть за свободу протесту та за всі свободи".

У Франції тривають масштабні протести: мобілізовано 70 тисяч поліцейських

У Франції тривають мітинги. Джерело: Національна поліція Франції

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв заборонити неузгоджені протести найближчими днями після погромів і мародерства, що охопили країну. Водночас для організованих демонстрацій, зокрема за участю профспілок, планують передбачити альтернативні маршрути, щоб захистити магазини та інші підприємства.

Як писав OBOZ.UA, під час масових протестів у Франції 18 жовтня спалили історичну мерію міста Лімож, збудовану наприкінці XIX століття. Вогонь охопив дах будівлі, а її 43-метрова дзвіниця обвалилася.

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