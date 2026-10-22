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У Франції превентивно відключили державні сайти: що трапилось

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
66
У Франції превентивно відключили державні сайти: що трапилось
У Франції низка вебсайтів були недоступні 21 жовтня 2026 року. Джерело: France 3 Occitanie/Lucas Rodriguez

У середу, 21 жовтня, у Франції були недоступні державні сайти через критичні вразливості у мові програмування PHP, на якій працює багато вебсайтів по всьому світу. Ця проблема також зачепила інші країни Європи та США.

Про це пише Le Figaro. У Франції з міркувань безпеки були відключені сайти податкової служби, Управління поліції, метеорологічної служби та сайти майже всіх префектур

"На вимогу Національного агентства з безпеки інформаційних систем (ANSSI) Міністерство внутрішніх справ провело профілактичне технічне обслуговування всіх своїх вебсайтів, які були схильні до критичної вразливості в системі безпеки", – підтвердили в МВС Франції. 

Розробники PHP Foundation два місяці тримали в таємниці вразливість, виявлену в мові програмування PHP, поки розроблялося її виправлення (патч). Увечері у вівторок, 20 жовтня, вони оголосили, що виявили "дві критичні вразливості", і закликали користувачів "оновити систему, щойно виправлення стане доступним"

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"Ця вразливість дозволяє запускати комп’ютерний код на комп’ютері чи сервері без фізичного доступу до них... зловмисник може взяти контроль, викрасти дані, встановити приховане шкідливе програмне забезпечення, а також отримати доступ до облікових записів, пов’язаних із зламаним сайтом", – пояснив Гійом Вассо-Ульєр, засновник YesWeHack. 

За даними ANSSI, мову PHP використовують понад 600 тисяч серверів у французькому сегменті інтернету. Нанс М., експерт з кібербезпеки, що спеціалізується на нових технологіях штучного інтелекту, повідомив, що близько 70% вебсайтів у Франції були вразливі. 

За його словами, підприємствам, муніципалітетам та іншим державним установам терміново потрібно встановити патчі, оскільки інструкція щодо використання цієї уразливості вже поширюється серед хакерів.

Додамо, що у Нідерландах превентивно відключили, зокрема, сайт Національного центру кібербезпеки, а у Фінляндії – публічні мережеві сервіси державної адміністрації. Аналогічних заходів було вжито щодо низки сервісів у Данії.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні виявили понад 100 зламаних вебсайтів, на яких користувачам Windows показують фальшиву перевірку "Я не робот" та пропонують через Win+R, CMD або PowerShell виконати команду, що встановлює шкідливе програмне забезпечення. Справжні CAPTCHA та перевірки Cloudflare не вимагають запускати системні команди, тому при появі такої вимоги сторінку потрібно одразу закрити.

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