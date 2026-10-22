У Франції після погромів і мародерства хочуть заборонити незаконні протести: Макрон зробив рішучу заяву

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір заборонити неузгоджені протести найближчими днями після погромів і мародерства, які охопили країну минулої суботи. Водночас для організованих демонстрацій, зокрема за участю профспілок, планують передбачити альтернативні маршрути, щоб захистити магазини та інші підприємства.

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Про це повідомляє France 24. Макрон провів зустріч із представниками розвідки та високопосадовцями, щоб обговорити кризову ситуацію. Французький президент також звинуватив у заворушеннях ультраліві радикальні угруповання та вандалів.

Макрон скликає оборонну раду перед новими протестами

Глава держави оголосив, що 23 жовтня проведе засідання оборонної ради за участю ключових міністрів, на якому ухвалять додаткові рішення щодо безпеки. За його словами, під час загальнонаціональних демонстрацій 24 жовтня дозволять проводити лише акції, організовані профспілками.

"Буде скликано засідання оборонної ради під моїм головуванням, і ми ухвалимо подальші рішення", – заявив Макрон.

Тим часом регіональна влада ухвалила рішення заборонити всі демонстрації в Ліоні 24 жовтня. Це третє за величиною місто Франції.

Водночас студентська профспілка UNEF закликала прихильників вийти на акції протесту в суботу. Також заявку на марш центральною частиною Парижа подали представники руху "жовтих жилетів", який виник у 2018 році та виступає проти політичної еліти.

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У Франції посилюють заходи безпеки після погромів і підпалів

Нагадаємо, у Франції на тлі масових протестів, які супроводжувалися погромами, мародерством і сутичками з поліцією, влада розглянула можливість запровадження часткової комендантської години. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню доручив місцевій владі опрацювати відповідні обмеження, щоб відновити громадський порядок і захистити підприємства.

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Водночас уряд Франції анонсував додаткові заходи для боротьби із заворушеннями та підтримки бізнесу, який постраждав від погромів. Президент Еммануель Макрон також відмовився прийняти відставку міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса.

Як писав OBOZ.UA, під час масових протестів у Франції 18 жовтня спалили історичну мерію міста Лімож, зведену наприкінці XIX століття. Вогонь охопив дах будівлі, а її 43-метрова дзвіниця обвалилася.