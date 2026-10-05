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У Франції під час шкільних протестів серйозно постраждала дитина: що відомо

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
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У Франції під час шкільних протестів серйозно постраждала дитина: що відомо
Протести розпочалися через брак учителів. Джерело: news.sky.com

Під час шкільних протестів у Франції 15-річний хлопчик серйозно постраждав біля школи в Ленсі. Підліток, ймовірно, намагався підібрати поліцейську світлошумову гранату, після чого втратив руку. 

Тим часом протести школярів, які почалися через проблеми в навчальних закладах, поширилися на різні міста Франції. Про це повідомляє Sky News. 

Що сталося з 15-річним хлопчиком

Як повідомляє La Voix du Nord, 15-річний учень середньої школи Бехал у Ленсі, ймовірно, намагався підібрати поліцейську світлошумову гранату під час протесту біля школи.

Після цього підліток втратив руку та отримав травму руки. Газета повідомляє, що за фактом того, що сталося, розпочали розслідування.

Водночас обставини інциденту досі з'ясовуються.

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Що сказав мер Ленса

Мер Ленса Сільвен Робер відреагував на повідомлення про травмування 15-річного хлопчика під час акції протесту біля школи.

Він висловив співчуття "цьому юнакові" та заявив, що має намір передати "послання, що вселяє впевненість".

Водночас мер наголосив, що обставини інциденту "досі з'ясовуються".

"Вимоги, які є цілком законними, мають бути подані в упорядкованому порядку, щоб їх почули", – заявив Сільвен Робер про протести, як повідомляє BFM TV.

"На жаль, їхні вимоги, особливо вимоги вчителів, більше не обговорюються", – додав мер.

Як протести поширилися Францією

Те, що почалося як місцева суперечка через брак учителів в одній із середніх шкіл паризького передмістя Кретей, швидко переросло в загальнонаціональний протестний рух.

Акції поширилися на такі міста, як Марсель та Страсбург.

Невдоволення студентів переповненими класами, щурами, старіючими будівлями та нестачею персоналу почало поширюватися по всій країні.

З чого все почалося

Протести розпочалися через брак учителів в одній із середніх шкіл паризького передмістя Кретей.

Місцева суперечка навколо проблеми з нестачею педагогів переросла у масштабний протестний рух. До вимог учасників акцій також додалися невдоволення переповненими класами, станом старих будівель, наявністю щурів та нестачею персоналу.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Франції шкільні протести, які почалися ще в середині вересні, переросли в масові заворушення. Внаслідок сутичок є десятки постраждалих, серед яких і правоохоронці. З понеділка до вечора пʼятниці, 2 жовтня, було затримано понад 5000 осіб. Від 85% до 90% осіб, узятих під варту через блокування середніх шкіл, є неповнолітніми.

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