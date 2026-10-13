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У Франції масштабна кібератака порушила роботу холодильників кількох мереж супермаркетів: доведеться утилізувати значну кількість продуктів

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
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У Франції масштабна кібератака порушила роботу холодильників кількох мереж супермаркетів: доведеться утилізувати значну кількість продуктів
Хакери зламали систему охолодження у магазинах. Джерело: freepik

Масштабна кібератака порушила роботу холодильного обладнання в супермаркетах кількох великих торговельних мереж Франції.

Про це в понеділок заявив представник торговельної групи Les Mousquetaires, до якої входять мережі Intermarché та Netto. Через збій значну кількість продуктів доведеться утилізувати, а повний масштаб збитків поки що невідомий.

Атака на магазини

За словами представника Les Mousquetaires, кіберзлочинці вночі змогли перевести холодильники та морозильні камери в режим розморожування. Унаслідок цього постраждали близько 150 магазинів групи по всій Франції.

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Про атаку також повідомив голова групи Coopérative U Домінік Шельшер. У дописі в соцмережі X він назвав інцидент безпрецедентним і неприйнятним.

За даними ЗМІ, проблеми виникли й в інших торговельних мережах. Представник Les Mousquetaires уточнив, що мішенню хакерів став данський постачальник програмного забезпечення, послугами якого користуються різні компанії роздрібної торгівлі продуктами харчування.

Наслідки атаки

Через порушення роботи холодильного обладнання супермаркетам доведеться позбутися багатьох продуктів. Якою буде загальна сума збитків і скільки саме товарів не вдасться врятувати, наразі не встановлено.

Розслідуванням займається кіберпідрозділ прокуратури Парижа. За інформацією відомства, також надходили повідомлення про пожежі.

У прокуратурі зазначили, що розслідування має допомогти встановити потерпілих і визначити зв’язок між атакою та збитками, про які вони повідомили.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як російські хакери намагалися використати штучний інтелект Claude для атак проти України.

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