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У Франції ліві визначились з кандидатом на президентські вибори: хто ним став

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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У Франції ліві визначились з кандидатом на президентські вибори: хто ним став
Кандидат від лівих сил на президентських виборах у Франції Рафаель Глюксманн. Джерело: Колаж OBOZ.UA/X/Raphael Glucksmann/Pexels

У Франції визначили кандидата від Соціалістичної партії та її союзників на президентських виборах 2027 року. Ним стане депутат Європейського парламенту Рафаель Глюксманн, який здобув переконливу перемогу в першому турі праймеріз, отримавши 66,17% голосів.

Про це повідомляє Le Figaro. Офіційні результати внутрішньопартійного голосування у неділю, 11 жовтня, оприлюднив голова організаційної комісії праймеріз Патрік Меннуччі.

Результати праймеріз

За кандидатуру Глюксманна проголосували 79 613 учасників, що забезпечило йому абсолютну більшість уже в першому турі. Відтак проводити повторне голосування не доведеться.

Найближчий конкурент переможця, очільник Соціалістичної партії Олів'є Фор, заручився підтримкою 14,46% виборців. Інші кандидати отримали такі результати:

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  • Сеголен Руаяль – 7,62%;

  • Еммануель Морель – 5,92%;

  • Жером Гедж – 5,83%.

Загалом у праймеріз взяли участь 120 587 осіб.

Після оголошення результатів Глюксманн подякував своїм прихильникам і заявив, що перемога продемонструвала здатність лівих політичних сил об'єднуватися навколо спільних цінностей.

"Сьогодні ми разом перемогли на цих праймеріз. Цей результат свідчить про важливе: ліві, які залишаються вірними своїм цінностям, здатні об'єднувати, керувати країною і перемагати", – написав він у X.

Із якими обіцянками Глюксманн іде на вибори 

Новообраний кандидат заявив про намір завершити епоху макронізму та не допустити приходу до влади ультраправих. За його словами, головною метою майбутньої кампанії стане не лише перемога на виборах, а й реальні зміни в житті французів.

У виступі після праймеріз Глюксманн наголосив, що позиціонуватиме себе як кандидата соціальної та податкової справедливості, екологічної революції та демократії.

Він також висловив упевненість у можливості перемогти ультраправі сили на президентських виборах.

"Марін Ле Пен не буде в Єлисейському палаці у 2027 році", – заявив політик.

Як відбулося голосування 

Праймеріз під назвою "Обрати 2027" спільно організували Соціалістична партія, політичний рух Глюксманна Place publique та "Республіканські й соціалістичні ліві".

Голосування проходило в онлайн-форматі. Участь у ньому могли взяти як члени зазначених політичних сил, так і їхні прихильники, які попередньо зареєструвалися на спільній платформі та сплатили відповідний внесок.

Нагадаємо, у Франції фактично розпочалася підготовка до президентських виборів, перший тур яких запланований на 18 квітня 2027 року. Чинний глава держави Еммануель Макрон уже відбув два президентські терміни, тому не зможе знову балотуватися на цю посаду.

Як писав OBOZ.UA, опитування громадської думки показало, що лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен зберігає суттєву перевагу над потенційними суперниками на президентських виборах 2027 року. Водночас одним із найімовірніших претендентів на вихід до другого туру називали лідера ліворадикальної партії "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона.

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