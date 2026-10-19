У Франції хочуть ввести комендантську годину на тлі масштабних протестів: що відбувається в країні

У Франції планують запровадити часткову комендантську годину в окремих районах після масштабних протестів, які переросли в сутички з поліцією, погроми та мародерство. Прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню доручив місцевій владі опрацювати відповідні заходи, щоб відновити громадський порядок і захистити бізнес.

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Про це глава французького уряду заявив 19 жовтня після кризової наради в Міністерстві внутрішніх справ, повідомляє Reuters. За його словами, наразі запровадження локальних обмежень є доречнішим за оголошення надзвичайного стану, хоча уряд не виключає й такого кроку.

Що відбувається у Франції

Лекорню наголосив, що комендантська година буде частковою та діятиме лише на окремих територіях. Водночас він виключив запровадження такого обмеження на всій території Парижа. Перелік міст і районів, де можуть діяти відповідні заходи, мали визначити після консультацій із місцевою владою.

Протести у Франції тривають уже кілька тижнів, а на вихідних вони супроводжувалися масштабними заворушеннями. За даними Reuters, у суботу на вулиці вийшли сотні тисяч людей, які висловлювали невдоволення погіршенням державних послуг і зростанням вартості життя.

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У Парижі під час заворушень пошкодили щонайменше 300–400 магазинів, повідомив голова Паризької торгово-промислової палати Домінік Рестіно. Вітрини та входи до магазинів люксових брендів у центрі столиці були пошкоджені, а в Марселі пограбували офіційний магазин футбольного клубу "Олімпік Марсель".

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Уряд Франції готує відповідь на заворушення

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився прийняти відставку міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, який запропонував залишити посаду після заворушень. Натомість глава держави доручив йому припинити погроми та блокади, а також забезпечити прозорість щодо можливих прорахунків у підготовці сил безпеки.

У суботу Франція залучила 60 тисяч поліцейських та інших силовиків, однак Нуньєс визнав, що в окремих містах цього недостатньо для контролю над натовпом. Він також заявив, що цими вихідними чисельність поліції та жандармерії збільшать.

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За словами міністра, влада готує додаткові заходи для припинення погромів і мародерства. Частину з них мали запровадити вже ввечері 19 жовтня. Крім того, французький уряд переглядає підходи до підтримання громадського порядку, зокрема реагування на масові заворушення та міське насильство.

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Французький уряд також планує допомогти підприємствам, які постраждали від погромів і мародерства. За повідомленням BFMTV, для них передбачили виплати у зв'язку з частковим безробіттям і спеціальний фонд підтримки.

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Тим часом мери Парижа, Марселя та Ліона розкритикували підготовку сил безпеки. Вони заявили, що під час заворушень цілі райони міст фактично залишилися без належного захисту.

Ситуація розгортається за шість місяців до наступних президентських виборів у Франції. Політичну напругу посилюють економічні труднощі та проблеми з державними фінансами.

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Нагадаємо, 8 жовтня в Парижі під час протесту на площі Бастилії спалахнули сутички між ліцеїстами та правоохоронцями. У поліцейських кидали каміння, бруківку та вуличні огорожі, були затримані.

Як писав OBOZ.UA, під час масових протестів у французькому місті Лімож підпалили історичну будівлю мерії, внаслідок чого обвалилася її 43-метрова дзвіниця. Вогонь охопив дах споруди, зведеної наприкінці XIX століття, та завдав значних руйнувань.